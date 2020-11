BR24Live: Merkel äußert sich zu US-Wahl

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird um 10.45 Uhr eine Erklärung zum Ausgang der US-Wahl im Bundeskanzleramt in Berlin abgeben. In den USA war am Samstag der demokratische Kandidat Joe Biden zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt worden.

Merkel: "Freue mich auf die künftige Zusammenarbeit"

Merkel hatte daraufhin bereits gratuliert. Sie freue sich auf die "künftige Zusammenarbeit mit Präsident Biden", schrieb Merkel in einer über Twitter verbreiteten Stellungnahme. "Unsere transatlantische Freundschaft ist unersetzlich." Merkel gratulierte auch explizit Kamala Harris, der "gewählten ersten Vizepräsidentin des Landes".