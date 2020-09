BR24Live: Maas äußert sich auf Mediengipfel zu Antisemitismus

Wie umgehen mit dem Holocaust? Was tun gegen zunehmenden Antisemitismus? Für Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, ist klar: "Wir alle haben es in der Hand." In ihrem Grußwort zum Auftakt des Israelisch-Europäischen Mediengipfels spricht sie von der Herausforderung, das Gedenken in einer Zeit zu bewahren, in der es immer weniger Zeitzeugen gibt.

Knobloch: "Hass und Extremismus" in sozialen Medien

Bei der dreitägigen Veranstaltung steht genau das im Mittelpunkt: die Auseinandersetzung mit der Geschichte mit gleichzeitigem Blick in die Zukunft. Wie wappnen wir uns gegen Hate-Speech und Fake News? Gerade in den sozialen Medien gebe es immer mehr "Hass und Extremismus", warnt Knobloch. Sie fordert eine gesellschaftliche und mediale Strategie gegen Judenfeindlichkeit.

"Wer hätte vor zehn Jahren geglaubt, dass im Jahr 2020 eine offen rechtsextreme Partei im Bundestag sitzt, dass Menschen bei Anschlägen auf Synagogen mitten in Deutschland ums Leben kommen und dass die sozialen Medien, die doch eigentlich die Debatte öffnen und bereichern wollten, zu einer Petrischale von Hass und Extremismus aller Art werden würden." Charlotte Knobloch, Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern

Die weltweite Zunahme von Antisemitismus ist am zweiten Tag des Mediengipfels das zentrale Thema. Dazu ist auch eine Rede von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) geplant. Wir übertragen den Programmpunkt ab 17.10 Uhr im BR24live.