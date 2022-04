Lauterbach warnt vor neuer Corona-Welle im Herbst

Nachdem am Donnerstag im Bundestag alle Vorschläge abgelehnt wurden, ist eine Corona-Impfpflicht vorläufig vom Tisch. Das bereitet Gesundheitsminister Karl Lauterbach große Sorgen, wie er bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI), deutlich machte.

Lauterbach: Gescheiterte Abstimmung eine "herbe Niederlage"

Ohne Impfpflicht werde Deutschland wahrscheinlich ein drittes Mal nicht gut vorbereitet auf die nächste Corona-Welle zugehen. Lauterbach fürchtet, dass Corona erneut mutieren könnte. Die gescheiterte Abstimmung zur Impfpflicht im Bundestag sei eine "herbe Niederlage". Aber er wolle weiterkämpfen und für die Impfung werben. Der Union, so Lauterbach, habe er Gesprächsangebote gemacht, aber es sei nichts passiert.

Die Impfpflicht ab 60 ist vor allem an CDU/CSU und FDP gescheitert. Neben der AfD stimmten auch diese beiden Fraktionen am Donnerstag fast geschlossen gegen den Gruppenantrag aus den Reihen der Ampel-Koalition. Die meisten Befürworterinnen und Befürworter zu dem Gesetzentwurf gab es erwartungsgemäß bei den Grünen und bei der SPD.

Maskenpflicht ab Herbst?

"Das, was wir an Lockerungen machen konnten, haben wir verbraucht", sagte Lauterbach . Für weitere Schritte gebe es "keinen Spielraum".

Mit den aktuellen Eindämmungsmaßnahmen auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes werde das Land zudem "im Herbst mit Sicherheit nicht über die Runden kommen", fügte Lauterbach hinzu. Es werde beispielsweise "mit großer Wahrscheinlichkeit" nicht ohne die Wiedereinführung einer Maskenpflicht in vielen Bereichen gehen. Deshalb müsse das Gesetz noch einmal geändert werden. Wäre die Impfpflicht beschlossen worden, seien vermutlich "mehr Freiheiten im Infektionsschutzgesetz" möglich gewesen, sagte Lauterbach.

Gesundheitsminister erinnert an vierte Corona-Impfung

Vor allem für Ältere und Kranke sei es wichtig, sich zum vierten Mal impfen zu lassen, meinte der Gesundheitsminister. Die vierte Impfung werde trotz einer Empfehlung der Stiko viel zu wenig genutzt.

Während Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag einem zweiten Anlauf eine klare Absage erteilte, äußerte sich Lauterbach vorsichtiger. Man müsse immer für Gespräche offen sein, sagte er. Nur teile er die Skepsis von Scholz, dass man mit der Union keine Einigung erreichen werde. CDU und CSU hatten ihrerseits darauf verwiesen, dass im Herbst ihr Konzept einer Impfpflicht umsetzbar wäre, wenn die Pandemie-Lage dies erfordere. Allerdings hatte die Union dafür den vorangehenden Aufbau eines Impfregisters gefordert, der nun nicht kommen wird.

Lauterbachs Oster-Appell

Lauterbach appellierte auch an die Bevölkerung: "Ich bitte alle, die Reisen für Ostern planen, sich vor der Reise testen zu lassen, um Ansteckungen zu vermeiden. Die Osterreise darf nicht zu einer Unterbrechung der derzeitig günstigen Entwicklung der Fallzahlen führen."

Zur aktuellen Corona-Lage sagte Lauterbach, die Neuinfektionen gingen derzeit deutlich zurück. "Wir sind jetzt in einen relativ stabilen Rückgang der Fallzahlen gekommen." Allerdings sehe es bei den schweren Krankheitsfällen und den Sterbefällen nicht so gut aus.

Intensivstationen "mehr als belastet"

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 1181,2 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1251,3 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1586,4 (Vormonat: 1293,6). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 175.263 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 252.530 Ansteckungen.

Eine bundesweite Überlastung der Intensivstationen gebe es derzeit nicht, berichtete Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI). Die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen liege seit Anfang Februar konstant zwischen 2.000 und 2.400. Dennoch seien die Stationen "mehr als belastet". Bei 40 Prozent von ihnen stünden Ampeln auf Rot. Operationen müssten verschoben werden, das Personal sei am Limit.

RKI-Chef Wieler: Maske tragen zum Schutz der Kranken

RKI-Chef Wieler erinnerte daran, dass die Zahl der Todesfälle aber weiterhin hoch sei. Nach Zahlen vom Freitag wurden deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 334 Todesfälle verzeichnet. Wieler sagte, es sei besser in Innenräumen weiterhin Masken zu tragen - auch um die vulnerablen Gruppen zu schützen. Die Immunität lasse auch bei den Geimpften nach. Deshalb sei eine Auffrischung der Impfung notwendig. Die Impfung reduziere das Risiko für einen schweren oder gar tödlichen Verlauf und auch das Risiko für Langzeitfolgen. Für bestimmte Gruppen sei - wie es die Ständige Impfkommission empfehle - auch eine vierte Impfung sinnvoll.