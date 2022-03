BR24live: Lauterbach und Wieler zu aktueller Corona-Lage

Der Ukrainekrieg hat die Corona-Krise in den Hintergrund gedrängt. Doch die Pandemie ist keineswegs vorbei. Im Gegenteil: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist heute auf einen Höchstwert geklettert.

Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 1.756,4 an. Außerdem starben binnen 24 Stunden 288 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion. Vor einer Woche waren es 226 Todesfälle.

Corona: Gesundheitsminister Lauterbach zwischen den Stühlen

Der Bundestag hatte zuletzt die Corona-Beschränkungen deutlich gelockert. Innerhalb der Ampelkoalition hatte vor allem die FDP darauf gedrängt. SPD und Grüne dagegen waren unzufrieden mit dem Kompromiss. Dennoch gilt seit dem 20. März das überarbeitete Infektionsschutzgesetz. Die Bundesländer haben jedoch die Möglichkeit, die Corona-Maßnahmen bis einschließlich 2. April zu verlängern.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) befindet sich seither in einem Dilemma: Einerseits tritt er weiter als Mahner auf, andererseits muss er sich vorhalten lassen, dass es die SPD-geführte Bundesregierung war, die viele Corona-Beschränkungen aufgehoben hat.