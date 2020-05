BR24Live: Länder übernehmen Verantwortung für Corona-Lockerungen

12.39 Uhr: Pressekonferenz mit Merkel und Söder

Im Anschluss an die Schaltkonferenz informieren Bundeskanzlerin Merkel, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher über die wichtigsten Beschlüsse und Ergebnisse.

BR24 zeigt die Pressekonferenz im Livestream.

12.20 Uhr: Länder übernehmen Verantwortung für Lockerungen

Bund und Länder verständigten sich offenbar darauf, dass die Bundesländer die Verantwortung für weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen übernehmen, aber auch auf mögliche negative Folgen sofort reagieren müssen. Das berichtet die dpa unter Berufung auf Teilnehmerkreise der Bund-Länder-Schalte. Demnach müssen die Länder sicherstellen, dass in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage sofort wieder ein konsequentes Beschränkungskonzept umgesetzt werden muss.

12.10 Uhr: Bund will Training im Freizeitsport wieder erlauben

Der Bund will offenbar auch den Startschuss zur Wiederaufnahme des Sport- und Trainingsbetriebs im Breiten- und Freizeitsport in Deutschland geben. Das geht nach einem dpa-Bericht ebenfalls aus der Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Schalte hervor. Erlaubt werden demnach zunächst nur sportliche Aktivitäten unter freiem Himmel und unter Bedingungen sein, auf die sich die Sportminister der Länder am 28. April geeinigt hatten. Dort werden als Bedingungen für die Wiederaufnahme des vereinsbasierten Sportbetriebs unter anderem genannt, dass eine ausreichende Distanz von 1,5 bis 2 Metern gewährleistet und der Sport kontaktfrei ausgeübt wird. Zudem müssten Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten konsequent eingehalten werden. In Bayern sind Einzelsportarten bereits ab Montag wieder erlaubt, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag angekündigt hatte.

11.52 Uhr: Entscheidung über Fußball-Bundesliga erwartet

Vergangene Woche hatten Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder die Entscheidung über die Fortsetzung der Saison in der Fußball-Bundesliga noch vertagt, heute soll sie nun fallen: Nach dpa-Informationen will der Bund dem deutschen Profifußball die Zustimmung für die Wiederaufnahme des seit Mitte März wegen der Corona-Krise ausgesetzten Spielbetriebes in der 1. und 2. Bundesliga geben. Ein möglicher Termin für erste Spiele ohne Publikum ist in der entsprechenden Beschlussvorlage des Bundes nicht genannt.

11.37 Uhr: Merkel berät mit Ministerpräsidenten

Zweieinhalb Wochen nach den ersten Lockerungen in der Corona-Krise berät Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder über weitere erhebliche Erleichterungen. In der Telefonkonferenz soll es unter anderem darum gehen, wie die Bildungschancen von jungen Menschen gewahrt sowie der wirtschaftliche Schaden und die freiheitseinschränkenden Maßnahmen begrenzt werden können. Bei Schule, Kita, den Geschäften und im Sport können sich die Menschen auf weitergehende Lockerungen der coronabedingten Auflagen einstellen.

Zugleich will der Bund die Verantwortung für darüber hinaus gehende Öffnungen gerade bei den Kontaktbeschränkungen weitgehend den Ländern überlassen. Er besteht aber auf einer Obergrenze von Neuinfektionen, ab der wieder härtere Beschränkungen greifen müssten. Das geht laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) aus einer Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen hervor.