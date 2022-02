BR24live: Krieg in der Ukraine - die aktuelle Lage

In der weißrussischen Grenzregion Gomel haben Gespräche zwischen Vertretern der Ukraine und Russland begonnen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief Moskau vor den Verhandlungen zum "sofortigen Waffenstillstand" und einem Abzug der russischen Truppen aus seinem Land auf. Der Kreml äußerte sich nicht zu seinen Positionen.

Wie ist die aktuelle Situation einzuschätzen? Wie stehen die Chancen für eine Verhandlungslösung? Wie groß ist die Gefahr einer weiteren Eskalation des Konflikts? Über diese Fragen sprechen wir bei BR24live mit Ralf Borchard, Leiter der Redaktion "Ausland und politischer Hintergrund" beim BR, und mit Markus Kaim von der Stiftung Wissenschaft und Politik - ab 16.30 Uhr bei BR24.

Kämpfe gehen weiter

Die Hoffnung auf eine Annäherung beider Kriegsparteien sind nicht groß. Die russische Armee setzte ihre Angriffe in der Ukraine fort. Die ukrainische Armee erklärte, mehrere Angriffe auf Außenbezirke Kiews abgewehrt zu haben. Heftige Kämpfe gibt es auch um die Großstadt Charkiw im Osten des Landes.

Der Westen zeigt sich einig

Der Westen reagiert mit ungewohnter Einigkeit auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Die USA und ihre Verbündeten versuchen derweil weiterhin, Druck auf Putin aufzubauen. US-Präsident Joe Biden will heute noch mit Nato-Partnern telefonieren, um "unsere gemeinsame Reaktion zu koordinieren". Frankreichs Präsident Emmanuel Macron trifft sich am Abend mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). In New York soll die Vollversammlung der UNO zu einer Sondersitzung zusammenkommen.

Putin droht mit seiner Atomstreitmacht

Unterdessen teilte der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu mit, dass die Atomstreitkräfte gemäß der Anordnung von Präsident Wladimir Putin in Alarmbereitschaft versetzt worden seien. Das gelte für Interkontinentalraketen und die atomwaffenfähigen russischen Bomber.