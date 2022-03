BR24live, 12 Uhr: Regierungserklärung zu Ukraine und Corona

Jeden Tag erreichen ukrainische Flüchtlinge Bayern. An die 50.000 sind es insgesamt bisher. Wohin mit ihnen? Wie sie integrieren? Was tun, um die Kinder rasch in den Schulalltag einzubinden? Nicht nur dazu nimmt Ministerpräsident Markus Söder heute Stellung.

Beharrlich fordert er, die hohen Energiepreise zu drücken. Der CSU-Chef schlägt vor, die Mehrwertsteuer auf Sprit schrittweise auf Null zu senken, Atomkraftwerke länger laufen lassen, der Industrie Strom zu einem gedeckelten Preis anzubieten. All das aber wäre Sache der Bundes-Ampel, und die lehnt Söders Vorschläge ab, diskutiert andere Mittel. Interessant ist deshalb, was Söder heute als bayerischer Ministerpräsident zu den Energiepreisen zu sagen hat.

Sonderweg für Bayern bei Corona-Regeln?

Schließlich Corona. Am Sonntag sollen deutschlandweit eigentlich die tiefgreifenden Regeln wegfallen, Stichwort Freedom Day. Die Maskenpflicht im Einzelhandel und in Schulen, Kontaktbeschränkungen, Obergrenzen für Veranstaltungen usw. all das wird aufgehoben, laut Gesetzentwurf der Ampel. Söder kritisiert, es gebe dann "keine echten Schutzmaßnahmen mehr".

Aber erstens haben die Bundesländer eine Übergangszeit bis Anfang April, zweitens können sie weiterhin Hotspots festlegen. Sie "können bestimmte Regionen, aber auch ein ganzes Bundesland umschließen", sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Theoretisch kann der Landtag also künftig ganz Bayern zum Hotspot erklären und strengere Maßnahmen verhängen.

Strebt Söder einen solchen Sonderweg an? Würden die Freien Wähler, die einen Freedom Day seit langem für angebracht halten, einen solchen Weg überhaupt mitgehen? Darüber spricht heute erst das bayerische Kabinett, dann Söder in seiner Regierungserklärung.

BR24 überträgt die Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung und die Regierungserklärung von Ministerpräsident Söder jeweils im Livestream - um 12 Uhr und um 14 Uhr.