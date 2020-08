BR24Live: Spahn zu Vorbereitungen auf die zweite Corona-Welle

Erstmals seit zwei Monaten meldet das Robert-Koch-Institut mehr als 1.000 – exakt: 1.045 – Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Beunruhigend: Die Zahl ist nicht Folge eines "Superspreader-Events", sondern verteilt sich relativ gleichmäßig über Deutschland.

Spahn will sich zu aktuellem Infektionsgeschehen und Teststrategie äußern

Der Anstieg fällt zusammen mit dem Schulbeginn in mehreren Bundesländern sowie mit der Rückkehr von Urlaubern, die sich zum Teil in Risikogebieten aufgehalten haben. Was folgt daraus? Am heutigen Donnerstagvormittag ab 11.00 Uhr will sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf einer Pressekonferenz zum aktuellen Infektionsgeschehen und zur Teststrategie äußern.