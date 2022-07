BR24live: Gaskrise - wie geht es jetzt weiter?

Zwar fließt das Gas wieder, doch es ist weniger als möglich wäre. Klaus Müller, der Präsident der Bundesnetzagentur, sagte: Er sehe noch keinen Grund zur Entwarnung. Wenn in den nächsten Wochen etwa 40 Prozent der Pipeline-Kapazitäten ausgelastet würden, wären die ärgsten Bedenken zwar nicht bestätigt. Aber Russlands Präsident Putin habe Aussagen getroffen, die auf 20 Prozent hindeuten. "Wir sind Russland momentan ausgeliefert, weil sie darüber entscheiden, wie viel Gas Nord Stream 1 an uns weiterleitet."

Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) warnte vor einer trügerischen Sicherheit. Man dürfe keineswegs davon ausgehen, dass die Lieferungen über derzeit 40 Prozent der Leitungskapazitäten bei Nord Stream 1 stetig so weitergingen.

In einem BR24live um12.45 Uhr stellen wir die Frage: Wie geht es jetzt weiter? Welche Szenarien sind denkbar und was kommt auf die Verbraucher bei ihrer Nebenkostenabrechnung zu? Zugeschaltet sein wird Energieexpertin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und Saidi Sulilatu vom Verbraucherportal Finanztip.

Hohe Kosten bei Gasrechnung

Schon vor einigen Tagen hatte Klaus Müller davor gewarnt, dass eine Verdreifachung der Preise oder ein noch größerer Anstieg für die Verbraucher droht. Die Menschen müssten jetzt vorsorgen - und zwar sowohl technisch wie finanziell, mahnte er. "Erhöht freiwillig euren Abschlag oder legt jeden Monat etwas Geld zurück, etwa auf ein Sonderkonto."

Habeck mit neuem Paket zur Energiesicherung

Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte am Donnerstag ein weiteres Paket zur Energiesicherung angekündigt. Es soll schärfere Vorgaben zur Befüllung der Gasspeicher geben. Ein "Heizungscheck" ist im Gespräch ebenso wie Einsparmaßnahmen in öffentlichen Gebäuden. Vorgesehen sind auch Schritte, um in Wohnungen beim Heizen Gas zu sparen.

Dazu gehört auch, dass die Braunkohle-Reserve aktiviert werden soll. Habeck sagte, Deutschland könne sich auf russische Lieferungen nicht verlassen: "Der Gasverbrauch muss weiter runter, die Speicher müssen voll werden." Deswegen soll nun ein neues Paket zur Energiesicherung kommen. Hintergrund ist auch, dass die EU-Staaten alles dafür tun sollen, ihren Verbrauch in den kommenden Monaten um 15 Prozent im Vergleich zum Schnitt der vergangenen fünf Jahre zu verringern.