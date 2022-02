BR24live 12 Uhr: Folgen des Klimawandels für Mensch und Natur

Der Weltklimarat IPCC legt am Montag den zweiten Teil seines neuen Sachstandberichts vor. In dem Bericht werden auf mehreren tausend Seiten die Folgen des Klimawandels für Natur, Mensch und Umwelt dargelegt. Zudem werden Wege aufgezeigt, wie sich die Menschen an eine globale Erwärmung anpassen können.

Gesammelte Erkenntnisse zum Klima

Der Weltklimarat IPCC legt in regelmäßigen Abständen einen umfassenden Zustandsbericht über das Klima vor. Insgesamt drei Arbeitsgruppen tragen zu den Ergebnissen bei. Die erste Arbeitsgruppe hatte im Sommer 2021 ihren Bericht vorgelegt. Dabei ging es um die naturwissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels. Teil drei befasst sich mit den politischen und technologischen Maßnahmen zur Minderung des Klimawandels. Er soll Anfang April veröffentlicht werden.

Dem IPCC gehören 195 Staaten an

Der Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC) wurde 1988 von der UN-Umweltorganisation (Unep) und der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) gegründet. Seine Aufgabe ist es, die Politik neutral über die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Klimaveränderung und über mögliche Gegenmaßnahmen zu informieren. Dem IPCC gehören 195 Staaten an. Sie entsenden Experten, die eigenständig Berichte erstellen.