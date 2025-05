Live um 18.30 Uhr: Erster Wahlgang - Wie ist das Ergebnis?

"Extra omnes" - "Alle hinaus": Mit diesem lateinischen Ruf hat das Konklave der Kardinäle in der Sixtinischen Kapelle offiziell begonnen. Die Aufgabe der 133 wahlberechtigten Kardinäle ist es nun, abgeschirmt von der Außenwelt, über die Nachfolge des am Ostermontag gestorbenen Papstes Franziskus zu bestimmen.

Der erste Wahlgang findet bereits am Nachmittag statt – und die Welt schaut gespannt auf den Schornstein der Sixtinischen Kappelle: Steigt weißer Rauch auf, wurde ein neuer Papst bestimmt. Schwarzer Rauch bedeutet, dass das Konklave weiter geht; und die Kardinäle in weiteren Wahlgängen über ein neues Kirchenoberhaupt abstimmen. BR24live berichtet live aus Rom.

Sehr wahrscheinlich: Erster Wahlgang ohne Ergebnis

Die Wahl eines neuen Pontifex bereits im ersten Wahlgang gilt allerdings als äußerst unwahrscheinlich. Sollte es am Mittwoch wie erwartet zu keiner Entscheidung kommen, geht es am Donnerstag mit bis zu vier Wahlgängen weiter: Zwei vormittags und zwei nachmittags – außer, es gibt in einem der Wahlgänge bereits eine Zweidrittelmehrheit für einen der Kardinäle.

Bis zur Bekanntgabe des 267. Papstes in zwei Jahrtausenden Kirchengeschichte könnte es also dauern. Allgemein erwartet wird, dass die Entscheidung bis Ende dieser Woche fällt. Sicher ist das allerdings nicht.

