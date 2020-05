BR24Live: Deutschland öffnet Grenzen zum 15. Juni

Die Kontrollen an den Grenzen zu Frankreich, Schweiz und Österreich werden bis 15. Juni grundsätzlich verlängert, allerdings werden sie ab 16. Mai nur noch stichprobenartig durchgeführt. Das kündigte Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Mittwoch in Berlin an.

"Das erlaubt das Infektionsgeschehen, dass wir es auf Stichprobenkontrollen reduzieren", sagte Seehofer. Ab 16. Mai würden dann auch wieder alle Grenzübergänge geöffnet, da eine Bündelung an ausgewählten Übergängen wie derzeit nicht mehr notwendig sei.

Ausnahmeregelung mit Luxemburg

Eine Ausnahme sei die getroffene Regelung mit dem Nachbarland Luxemburg: An der deutsch-luxemburgischen Grenze laufen die Kontrollen bereits am 16. Mai aus, teilte der Innenminister weiter mit. Derzeit liefen noch Verhandlungen mit dem Dänemark.

Freier Reiseverkehr ab Mitte Juni angepeilt

Perspektivisch betonte Seehofer, "dass wir dann ab Mitte Juni den freien Reiseverkehr in Europa wieder wollen"; Voraussetzung dafür sei aber, "dass es beim Infektionsgeschehen so günstig läuft, wie wir das in diesen Tagen erleben dürfen".

Alle News zum Coronavirus im BR24-Liveticker