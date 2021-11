BR24live, 10 Uhr: Corona-Update mit Spahn und Wieler

Der neuerliche Anstieg der Corona-Zahlen trifft die Republik unvorbereitet. Die Impfzentren haben in den vergangenen Monaten Kapazitäten abgebaut, die Politik die Bürger auf Lockerungen vorbereitet. Und: Es gibt noch weniger Intensivbetten als im Spätherbst 2020. Krebspatienten und selbst schwerst erkrankten Kinder droht die Abweisung.

Gesundheitsminister Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler geben ab 10 Uhr eine Einschätzung zur Lage - zu sehen live hier bei BR24.

Hoch-Zeit des Virus, Auszeit der Politik

Zur kritischen Corona-Lage dazu kommt das Machtvakuum im Übergang von Kanzlerin Angela Merkel zu einem Ampel-Bündnis unter Führung von des SPD-Politikers Olaf Scholz. Beide meldeten sich in der gestrigen Bundestagsdebatte nicht zu Wort. Unionsgeführte Landesregierungen drohten sogar, die Ampel-Pläne für ein neues Infektionsschutzgesetz im Bundesrat an diesem Freitag zu stoppen - zum Machtvakuum könnte ein Rechtsvakuum kommen.

"Ein sehr schlimmes Weihnachtsfest"

Das Virus nimmt auf all das keine Rücksicht - das machte RKI-Chef Lothar Wieler schon in den vergangen Tagen deutlich. "Wir werden wirklich ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern", sagte Wieler. Er könne "nach 21 Monaten es auch schlichtweg nicht mehr ertragen, dass es vielleicht nicht erkannt wird, was ich unter anderem sage und auch viele andere Kolleginnen und Kollegen."

Wieler: Situation war absehbar

Von den Menschen, die sich momentan jeden Tag mit dem Coronavirus infizierten, würden im Schnitt etwa 400 sterben. Daran könne "keiner mehr was ändern", sagte Wieler. Und er widersprach der von einigen Politikern formulierten Aussage, die derzeitige Entwicklung sei nicht absehbar gewesen sei. "Es war klar, dass wir mit der Impfquote, die wir haben, so hohe Inzidenzen haben werden."

"Ich bin der Ansicht, wir sollten mehr Rücksicht nehmen auf die Vernünftigen. Wir können den Nichtgeimpften nicht immer die Chance geben, dass sie mit Testung genau so ein Leben haben wie die Geimpften." Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts

Neue Zahlen - und eine neue Strategie?

Auf der Pressekonferenz wird Wieler seine Aussagen mit neuesten Zahlen untermauern. Jens Spahn fällt die Aufgabe zu, zu erläutern, wie sich die Impfquote vor dem Winter noch signifikant erhöhen lassen könnte.