BR24Live: Corona-Gipfel läuft - Teil-Lockdown vor Verlängerung

In mehreren zentralen Punkten herrscht schon Einigkeit, in weiteren Fragen aber steckt noch reichlich Konfliktpotenzial: In einer Schaltkonferenz beraten die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CSU) zur Stunde über eine Verlängerung des bundesweiten Teil-Lockdowns über den November hinaus. Es ist davon auszugehen, dass dieser zunächst bis 20. Dezember verlängert wird.

Auch über eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen herrschte schon im Vorfeld weitgehende Einigkeit zwischen den meisten Ländern: Ab 1. Dezember sollen sich nur noch maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen dürfen (Kinder bis 14 Jahre nicht eingerechnet). Derzeit dürfen sich zehn Menschen treffen. Für die Weihnachtstage planen die Länder dann eine lockerere Regelung: Dann sollen sich maximal zehn Menschen aus mehreren Haushalten treffen dürfen, Kinder bis 14 Jahre sollen davon ausgenommen bleiben.

Streitpunkte Silvester und Schule

Umstritten ist aber noch die Dauer dieser Lockerung der Kontaktbeschränkungen. In Vorbesprechungen hatten sich die Ministerpräsidenten als Kompromiss auf den Zeitraum vom 23. Dezember bis 1. Januar geeinigt. Mehrere Regierungschefs - allen voran Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) - kritisierten das aber als zu lang und verlangten für Silvester strengere Regeln. Für Weihnachten als "Fest der Familie" halte er eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen für möglich, sagte der CSU-Chef im ARD-Morgenmagazin, bei Silvester als "Fest der Freunde" sei er dagegen "etwas zurückhaltend".

Ein weiterer Streitpunkt dürfte die Schule sein. Söder plädiert - insbesondere für Corona-Hotspots - für schärfere Regeln an den Schulen. Unter anderem fordert er eine Maskenpflicht für alle Schüler im Unterricht nach bayerischem Vorbild sowie den Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht für höhere Klassenstufen. Auch der Bund machte sich für weitergehende Maßnahmen für den Schulunterricht ab der siebten Klasse stark. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), betont jedoch, Schüler seien keine Infektionstreiber, sie wolle "so viel Normalität wie möglich" für die Kinder und Jugendlichen.

Diskussion über Vorschläge des Bundes

Zum Beschlussentwurf, auf den sich die Länder geeinigt hatten, brachte der Bund am Dienstagabend noch einige Änderungsvorschläge ein. Dazu zählten unter anderem verschärfte Auflagen für den Einzelhandel: Es solle sichergestellt werden, dass sich in den Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro 25 Quadratmeter Verkaufsfläche aufhält. Bisher darf sich nicht mehr als ein Kunde pro 10 Quadratmetern Verkaufsfläche im Geschäft aufhalten. Die Ministerpräsidenten sehen eine solche Verschärfung laut Medienberichten aber kritisch und wollen die Auflagen für den Einzelhandel begrenzen. Nach Angaben der Agentur Reuters schlagen sie vor, dass es bei kleineren Geschäften bei einem Kunden pro zehn Quadratmeter bleiben solle. In Läden mit mehr als 800 Quadratmetern Fläche solle sich eine Person pro 20 Quadratmeter aufhalten dürfen,

Auch die vom Bund gewünschten Vorgaben für die Sitzplatzreservierung bei der Deutschen Bahn wollen die Länder Berichten zufolge nicht akzeptieren: Der Vorschlag sah unter anderem vor, dass für die Wintermonate nur noch Fensterplätze reservierbar sein sollen.

Harte Debatten erwartet

Wie lange die Beratungen dauern werden, ist noch unklar. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ging im Vorfeld von "harten Debatten" beim Bund-Länder-Gipfel aus. Im Anschluss an die Schaltkonferenz werden Bundeskanzlerin Merkel, der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), und sein Stellvertreter Söder über die Beschlüsse informieren.

BR24 überträgt die Pressekonferenz im Livestream. Der genaue Beginn ist noch unklar.