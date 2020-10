BR24Live: Bund und Länder beschließen härtere Corona-Maßnahmen

Zur Stunde kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zu einer Videokonferenz zusammen. Dabei geht es um eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen. Deutschlandweit sollen die Maßnahmen mit Kontaktbeschränkungen bereits ab dem 2. November in Kraft treten.

Die anschließende Pressekonferenz überträgt BR24 hier im Livestream.

Der Zeitpunkt der Pressekonferenz ist ungewiss. Beim letzten Treffen vor zwei Wochen wurde sie für den Nachmittag angekündigt, fand aber nach zähen Verhandlungen erst nach 22 Uhr statt. Auch für das heutige Treffen wird mit Verzögerungen bei den Abstimmungen zwischen Bund und Ländern gerechnet.

Striktere Kontaktbeschränkungen schon ab Montag?

Wie schon bei den vergangenen Corona-Gipfeln sickern Informationen bereits während der Verhandlungen nach draußen. Laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) wollen Bund und Länder die drastisch steigenden Corona-Infektionszahlen mit massiven Kontaktbeschränkungen in den Griff bekommen. Private Zusammenkünfte seien nur noch den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes mit maximal zehn Personen gestattet.

Gastronomie-Betriebe sollen geschlossen bleiben (Ausnahme: Speisen zur Mitnahme), Profisportarten nur noch ohne Zuschauer stattfinden dürfen. Die Maßnahmen sollen demnach deutschlandweit bereits ab dem 2. und nicht erst ab dem 4. November gelten – wie ursprünglich in der Beschlussvorlage des Bundes vorgesehen. Schulen und Kindergärten sollen trotz der stark steigenden Corona-Zahlen auch im November verlässlich geöffnet bleiben. Gleiches gilt für den Groß- und Einzelhandel, hier soll sich aber wohl nur noch ein Kunde pro zehn Quadratmeter aufhalten dürfen.

Am Mittwoch plädierten bereits prominente Wissenschaftler um den Virologen Hendrik Streeck für eine Abkehr von Verboten, hin zu Geboten und einer Neuaufstellung der Nachverfolgung von Infektionsketten.

Beschlussvorlage des Bundes mit harten Maßnahmen

In der Beschlussvorlage des Bundes drängte die Bundesregierung zuvor auf weniger private Treffen, Schließung von Gastronomie- und Freizeiteinrichtungen sowie Reisen nur in Ausnahmefällen. Damit sollten noch vor Weihnachten die massiv steigenden Corona-Infektionszahlen in den Griff bekommen werden.

Darüberhinaus sollten dem Beschluss-Papier zufolge alle Einrichtungen für die Freizeitgestaltung geschlossen werden. Dazu wurden in dem Entwurf Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen, Bordelle, Freizeit- und Amateursportbetrieb, Schwimm- und Spaßbäder sowie Fitnessstudios aufgezählt.

Wie von Merkel und den Länderchefs bereits vielfach betont, sollen anders als im Frühjahr Schulen und Kindertagesstätten dem Entwurf zufolge von den Einschränkungen ausgenommen bleiben.

Merkel hält am Donnerstag Regierungserklärung

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird nach den Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder über weitere Einschränkungen in der Corona-Pandemie am Mittwochabend die Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag über die Beschlüsse informieren. Das kündigt die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz in Berlin an. Am Donnerstagmorgen wird Merkel im Bundestag eine Regierungserklärung über die Corona-Krise abgeben.

Bereits vor Gipfel Differenzen spürbar

Vor dem Treffen traten bereits erneut unterschiedliche Auffassungen zu Tage. Das CDU-regierte Schleswig-Holstein hatte schon am Dienstag Kontaktbeschränkungen verhängt. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) äußert dagegen scharfe Kritik an der Bundesregierung wegen des Umgangs mit der Corona-Pandemie und sagte: "Ich bin keine nachgeordnete Behörde des Kanzleramtes."

Merkel und die Ministerpräsidenten hatten zuletzt am 14. Oktober gemeinsam beraten und einige zusätzliche Maßnahmen vor allem für regionale Corona-Hochburgen vereinbart. Die Kanzlerin hatte damals bereits deutlich gemacht, dass nach etwa zehn Tagen zu sehen sei, "ob neue weitere Schritte notwendig sind oder ob die beschlossenen Schritte bereits ausgereicht haben".