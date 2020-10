BR24Live: Corona-Anstieg in Städten - Merkel berät mit OBs

In einer Videokonferenz suchen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Verantwortlichen der elft größten deutschen Städte darüber, wie eine weitere Ausbreitung des Coronavirus in den Metropolen gestoppt werden kann. An dem Gespräch nehmen nach Angaben eines Regierungssprechers die Oberbürgermeister und Bürgermeister von Berlin, Hamburg, Bremen, München, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Leipzig und Stuttgart teil.

Anschließend will Merkel über die Ergebnisse informieren. BR24 zeigt das Statement der Kanzlerin, das eigentlich für 14 Uhr angekündigt war, in Kürze im Livestream.

Hoher Inzidenzwert in mehreren Großstädten

Die Corona-Lage in mehreren Großstädten bereitet der Politik immer mehr Sorgen. In Berlin, Frankfurt am Main und Bremen wurde der Alarmwert von 50 nachgewiesenen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) bereits überschritten. In Köln und Essen liegt der Wert nur knapp darunter.

Auch in München und Stuttgart beträgt die Inzidenz mehr als 40. München hatte den Alarmwert 50 kürzlich bereits mehrere Tage lang überschritten und darauf mit einer Verschärfung der Corona-Maßnahmen reagiert. Unter anderem gab es eine Maskenpflicht im Freien in der Innenstadt rund um den Marienplatz und Stachus. Nachdem die Inzidenz zwischenzeitlich gesunken war, ist sie nun wieder gestiegen.

Berliner Bürgermeister Müller hofft auf Hilfe des Bundes

Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) kündigte an, bei der Schalte dafür zu werben, dass sich die großen Städte bei ihren Corona-Maßnahmen noch besser abstimmen. "Das schafft Verlässlichkeit und Vertrauen", sagte der der dpa. Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), erhofft sich derweil mehr personelle Hilfe des Bundes bei der Corona-Bekämpfung. "Ich hoffe sehr, dass wir weiteres qualifiziertes Personal von der Bundesebene bekommen", betonte er.

Müller hatte am Dienstag Alarm geschlagen und eindringlich ein Gespräch mit der Bundeskanzlerin gefordert. In allen Großstädten entwickle sich die Situation dramatisch nach oben. Er erwarte, dass von der Bundesebene zu dem angekündigten Gespräch eingeladen werde. "Wenn die Einladung nicht schnell erfolgt, lade ich dazu ein." Denn es sei wichtig, sich darüber zu verständigen, "wie wir mit der Situation in den Großstädten, in den Metropolregionen, in den Ballungszentren umgehen".

(Mit Material von Reuters und dpa)