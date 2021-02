Kanzlerin Merkel: "Haben unser Ziel immer klarer vor Augen"

Weidel spricht von "Arroganz der Macht"

Als erste Rednerin der Opposition hat Alice Weidel die anschließende Aussprache im Parlament eröffnet. Sie warf der Kanzlerin ein "unwürdiges Schauspiel" vor, das mit den neuen Beschlüssen in die nächste Runde gehe. Eine "von der Verfassung nicht vorgesehene Kungelrunde" habe weitere Einschränkungen für das Leben der Bürger beschlossen und dabei das Parlament umgangen. "Was die Bundesregierung hier betreibt, ist verfassungswidrig", sagte die AfD-Fraktionschefin.

Auch Grüne und Linke üben Kritik

Dass der Bundestag nicht vor, sondern erneut nach den Beschlüssen informiert wurde, sieht auch die Linke äußerst kritisch. Fraktionschef Dietmar Bartsch sagte dazu klar: "Für die Linke bleibt es inakzeptabel."

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt nahm vor allem das Vorgehen der Bundesregierung bei den Wirtschaftshilfen für Gewerbetreibende ins Visier: "Diese Wirtschaftshilfen sind ein riesiges Versagen der Bundesregierung", so Göring-Eckardt. Und weiter: "Geben Sie sich einen Ruck und helfen Sie den Menschen wirklich."

Merkel hatte in ihrer Regierungserklärung ausdrücklich gelobt, dass die sogenannte Überbrückungshilfe III seit gestern ausgezahlt wird. Die "sehnlichst erwarteten Anträge" könnten jetzt gestellt werden, betonte die Kanzlerin und stellte sich damit indirekt vor Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD).

Geteilte Reaktionen auf Beschlüsse von Bund und Ländern

Auch außerhalb des Parlaments haben die neuen Entscheidungen von Bund und Ländern - wie üblich - ein geteiltes Echo hervorgerufen. In Bayern ist Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) ziemlich unzufrieden mit dem, was sein Koalitionspartner Markus Söder (CSU) in Berlin mit beschlossen hat. Im BR-Fernsehen sagte Aiwanger, es sei enttäuschend, dass man weiter so tue, als ob Schuhgeschäfte und Blumenläden Corona-Hotspots wären.

"Wir produzieren hier viel wirtschaftlichen Schaden - ich glaube, ohne gesundheitlich viel davon zu gewinnen." Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler)

Scharfe Kritik übten auch Einzelhändler und Gastronomen. Lob kam dagegen von den Kultusministern: Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst (SPD), hob hervor, dass Kinder und Jugendliche als Erste von den Lockerungen profitierten. Das sei ein gutes Ergebnis. Und auch die Intensivmediziner zeigten sich zufrieden und nannten die Beschlüsse "richtig und vernünftig".