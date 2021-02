BR24Live ab 16 Uhr: Was bringt der Corona-Impfgipfel?

Beim Impfstart in Deutschland holpert es gewaltig – so hat der Krisengipfel von Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten vor allem diese Themen in Visier: Wie kann man dem Mangel an Impfstoff begegnen? Wie sieht die Impfstrategie aus – wer soll welchen Impfstoff erhalten? Und: Wie lässt sich die Produktion von Impfstoff steigern?

Ländervergleich zeigt Unterschiede

Manch einer vergleicht die Impfstoffversorgung in Deutschland mit derer anderer Länder. Großbritannien hat mit Stand vom Samstag sechsmal so viele Impfungen verabreicht wie die Bundesrepublik am Freitag. Hierzulande haben 2,2 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Dosis gespritzt bekommen, in Großbritannien sind es bereits 13,2 Prozent.

Hersteller mit Goodwill-Aktion

Kurz vor dem Impfgipfel kündigte der deutsche Konzern Biontech an: Die Europäische Union werde im zweiten Quartal dieses Jahres bis zu 75 Millionen weitere Impfdosen des Corona-Mittels von Biontech und Pfizer erhalten. Der Hersteller Astrazeneca wiederum teilte mit, der Konzern werde im ersten Quartal nun 40 Millionen Dosen seines Vakzins liefern. Das sind neun Millionen mehr als zuletzt angekündigt, aber immer noch nur die Hälfte der eigentlich vereinbarten Menge von 80 Millionen Dosen.

Impfstoff mit Altersbegrenzung?

Unklar ist, ob der Impfstoff von Astrazeneca auch für Ältere geeignet ist. So empfiehlt die deutsche Impfkommission, das Mittel nur an Menschen unter 64 Jahren zu verabreichen. Bundesgesundheitsminister Spahn will deshalb die Impfverordnung überarbeiten. Auch das dürfte Thema sein.

Söder: "Eine echte Notsituation"

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erklärte am Morgen: Beim Impfgipfel müsse auch überlegt werden, wie die Produktionskapazitäten erhöht werden könnten. Es sei wichtig, dass so viel Impfstoff wie möglich produziert werde, "denn es handelt sich um eine echte Notsituation". Söder zufolge sollte auf EU-Ebene überlegt werden, ob eine Zulassung von anderen außer den bislang bestellten Impfstoffen eine Entlastung bringen könne. Konkrete Hersteller nannte er nicht, es dürfte aber unter anderem um das in Russland entwickelte Vakzin Sputnik V gehen.

Spahn glaubt nicht an konkrete Beschlüsse

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht nicht davon aus, dass heute bereits konkrete Beschlüsse getroffen werden. "Wir können durch einen Gipfel alleine noch nicht mehr Impfstoffe produzieren", sagte Spahn am Sonntagabend der "Bild". Man werde sich im Februar erneut treffen, dann könne man gemeinsam Schlüsse ziehen, so der CDU-Politiker.

SPD-Länderchef: "Keine Zwangsmaßnahmen"

Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) hat vor dem Impfgipfel Forderungen nach direkten Eingriffen des Staates in die Produktionsprozesse zurückgewiesen. Es sei "nicht nötig, Zwangsmaßnahmen einzuleiten", sagte er im ARD-"Morgenmagazin". Er könne auch nicht erkennen, dass solche Maßnahmen "mehr Impfstoff bringen". Politik und Hersteller sollten sich zusammensetzen und gemeinsam überprüfen, was erforderlich ist.

"Eine Impfstofffabrik ist kein Bücherregal"

Auch der Verband der deutschen Pharma-Unternehmen dämpfte die Hoffnung auf schnelle Lösungen. "Eine Impfstoff-Fabrik ist kein Bücherregal aus dem Möbelhaus, das man schnell aufbauen kann", sagte der Präsident des Verbandes forschender Arzneimittelhersteller, Han Steutel, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Wäre es so, hätten wir es doch längst gemacht." Für die komplexe Herstellung von Impfstoffen seien geeignete Produktionsanlagen und qualifiziertes Personal nötig.

An dem Gipfel heute werden auch Vertreter der Pharmafirmen sowie der EU-Kommission teilnehmen.