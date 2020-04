BR24Live: Bund und Länder beraten über Corona-Lockerungen

14.22 Uhr: Beratungen von Bund und Ländern laufen

Die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Merkel haben ihre Beratungen über die nächsten Schritte in der Corona-Krise gestartet. Laut einer Beschlussvorlage des Bundes, die mehreren Medien schon vor der Telefonkonferenz vorlag, könnte es zu weiteren Lockerungen kommen (s. unten) - zum Beispiel für Spielplätze, Museen, Zoos sowie Gottesdienste und religiöse Feste. Zudem soll wieder ein größerer Teil der Krankenhauskapazitäten für planbare Operationen genutzt werden. Allerdings müssen die Ministerpräsidenten diesen Vorschlägen noch zustimmen.

13.47 Uhr: Konzept für Schulen und Kitas bis 6. Mai

Ein Konzept zur weiteren schrittweisen Öffnung von Schulen, Kindergärten und Krippen sowie zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs will der Bund offenbar bis 6. Mai erarbeiten lassen. Kanzleramtschef Braun solle mit den Chefs der Staatskanzleien der Länder auf der Grundlage der Empfehlungen der jeweiligen Ministerkonferenzen Vorschläge machen, heißt es laut dpa in der Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen Merkels mit den Ministerpräsidenten.

13.40 Uhr: Bund will Gottesdienste wieder erlauben

Nachdem die bayerische Staatsregierung bereits beschlossen hatte, ab 4. Mai unter Auflagen wieder Gottesdienste zu erlauben, will der Bund nun eine bundesweite Regelung. In der Beschlussvorlage, mit der Merkel in die Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder geht, steht laut dpa, dass bei Gottesdiensten und Gebetsversammlungen den besonderen Anforderungen des Infektionsschutzes Rechnung getragen werden müsse. Unter dieser Voraussetzung könnten sie wieder zugelassen werden. Religiöse Feste wie Taufen, Beschneidungen und Trauungen sowie Trauergottesdienste sollen im kleinen Kreis möglich sein.

13.27 Uhr: Öffnung von Museen und Zoos soll möglich werden

Neben Spielplätzen sollen nach Ansicht des Bundes auch Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Zoos und botanischen Gärten die Öffnung wieder erlaubt werden - unter Auflagen. Besonders bei kleinen und historischen Gebäuden sei Voraussetzung, dass die Auflagen zur Hygiene sowie die Einhaltung des nötigen Abstands räumlich und personell umgesetzt werden könnten, schreibt die dpa unter Berufung auf die Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen Merkels mit den Ministerpräsidenten.

13.14 Uhr: Spielplätze sollen wieder öffnen

Bundeskanzlerin Merkel geht laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur mit eine Beschlussempfehlungen in das Gespräch mit den Ministerpräsidenten, die eine Reihe Lockerungen vorsehen. Demnach sollen beispielsweise die seit Wochen gesperrten Spielplätze wieder öffnen. Dabei sollten der Vorlage zufolge Eltern darauf achten, dass überfüllte Anlgen gemieden und grundlegende Hygieneregeln eingehalten werden.

13.02 Uhr: Pressekonferenz im Livestream

Im Anschluss an die Beratungen werden Bundeskanzlerin Merkel und Bayerns Regierungschef Söder, der gegenwärtig Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist, bei einer Pressekonferenz über die Ergebnisse informieren. BR24 überträgt die Statements im Livestream.

13.00 Uhr: Woidke pocht auf einheitliches Vorgehen

Mit Blick auf die Schaltkonferenz sprach sich Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) für ein einheitliches Vorgehen von Bund und Ländern in der Corona-Krise aus. "Es ist entscheidend, dass das Schrittmaß einigermaßen das gleiche ist", sagte er im Inforadio des RBB. Bei den "ganz großen Fragen wie zum Beispiel Bundesliga, bei Kitas, Schulen, Spielplätzen" sei dringend eine Abstimmung nötig. Woidke warnte davor, das bisher Erreichte aufs Spiel zu setzen. "Das Virus ist nach wie vor hier, es ist da draußen und es ist nach wie vor gefährlich." Auch Hessens Regierungschef Volker Bouffier (CDU) verlangte im Gespräch mit der Funke-Mediengruppe,"möglichst auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen - bei allem Respekt vor den Besonderheiten in den jeweiligen Ländern".

12.57 Uhr: Söder weiterhin für Zurückhaltung bei Lockerungen

Vor den Beratungen erneuerte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) seine Forderung, die Corona-Beschränkungen nur langsam wieder aufzuheben. Solange es keinen Impfstoff und kein Medikament gebe, müsse man bei den Lockerungen "Schritt für Schritt" vorgehen, sagte er im BR-Interview. "Man kann mit Corona keine Deals machen." Im Moment fühle er sich aber wie in der 80. Minute eines Fußballspiels. "Wir haben das meiste geschafft, aber einige wollen schon jetzt vom Spielfeld und sagen, das Spiel ist gewonnen. Das ist halt leider nicht so."

12.52 Uhr: Kontaktbeschränkungen werden wohl verlängert

Die Kontaktbeschränkungen in Deutschland werden laut Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) "sicherlich" bis 10. Mai verlängert. Das kündigte er am Morgen bei n-tv- an. In Bayern hatte die Staatsregierung schon am Dienstag eine Verlängerung der Ausgangsbeschränkung um eine Woche bis 10. Mai verlängert. Braun sagte zudem, die größere Diskussion über weitere Öffnungsschritte werde bei der nächsten Beratung am 6. Mai erfolgen.

12.45 Uhr: Ministerpräsidenten und Merkel stimmen sich ab

In einer Telefonkonferenz wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder ab 14 Uhr über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Möglich sind Entscheidungen zu Gottesdiensten. Für Bayern beschloss das Kabinett schon am Dienstag, dass Gottesdienste unter strengen Auflagen ab 4. Mai wieder möglich sind. Erwartet wird ferner eine Art Rahmenbeschluss, damit in den Krankenhäusern für Corona-Patienten reservierte Intensivbetten freigegeben werden können.