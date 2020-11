BR24Live, 14 Uhr: Merkel erklärt Vorgehen in der Corona-Krise

Bundesweit ist Gastronomen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen die Öffnung nun weitestgehend untersagt. Auch für persönliche Treffen gelten strengere Regeln. Die um Mitternacht in Kraft getretenen Regelungen stehen nach wie vor in der Kritik. So stehen mehrere Eilanträge bei den Gerichten an, die sich gegen die Schließung wenden.

Strenge Kontaktbeschränkungen im Teil-Lockdown

Es gelten neben Abstandsgeboten und einer weitgehenden Maskenpflicht auch Kontaktbeschränkungen. So dürfen sich Personen aus aus höchstens zwei Haushalten treffen. Schulen und Kindertageseinrichtungen ebenso wie Geschäfte sind geöffnet. Kanzleramtsminister Helge Braun hat am morgen gesagt, dass die Maßnahmen möglichst Ende November wieder gelockert werden sollen, gerade im Hinblick auf das Weihnachtsgeschäft.

Mehr Patienten auf Intensivstationen - Vorsichtsmaßnahmen gefordert

Unterdessen nimmt die Anzahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen zu. Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung hat dazu aufgerufen, dass Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, um eine Überlastung zu verhindern. So sollen planbare Operationen verschoben werden, um Platz für Corona-Patienten zu haben.