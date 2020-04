29.04.2020, 15:17 Uhr

Spahn: Zahl der akut Infizierten sinkt Tag um Tag

Bundesgesundheitsminister Spahn will in Pflegeheimen verstärkt auch ohne Covid-19-Symptome testen lassen. Dies werde mit dem am Vormittag vom Kabinett gebilligten zweiten Pandemieschutzgesetz ermöglicht, teilte Spahn bei einer Pressekonferenz mit.