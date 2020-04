BR24Live ab 12.05 Uhr: Soll es Fußball-Geisterspiele geben?

Kann trotz der Corona-Pandemie der Spielbetrieb der Fußball-Bundesliga noch in dieser Saison weitergehen? Dazu gibt es noch keine Entscheidung. Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten beraten heute über das weitere Vorgehen. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hofft auf eine Fortsetzung des Spielbetriebs in 1. und 2. Liga mit sogenannten Geisterspielen.

Die Sportministerkonferenz (SMK) hatte signalisiert, sie halte Spiele ab Mitte/Ende Mai für vertretbar. Allerdings sei ein strenges Vorgehen im Falle eines positiven Corona-Tests gefordert. "Die SMK weist daraufhin, dass im Falle einer positiven Testung von Spielern und Betreuern Quarantänemaßnahmen für das betroffene Team erforderlich sind", heißt es in einer Beschlussvorlage.

Das Tagesgespräch fragt: Was halten Sie von Geisterspielen in der Fußball-Bundesliga? Die Spiele würden stattfinden, aber ohne Fans im Stadion. Sind das gute Voraussetzungen? Und wie sehen Sie die Zukunft der Bundesligen, wenn die Saison schon jetzt enden würde? Auch Profivereine sind als Wirtschaftsunternehmen auf Einnahmen angewiesen, oder? Was meinen Sie?

Zu Gast bei Christine Krueger im Tagesgespräch sind:

Philipp Köster, Chefredakteur des Fußballmagazins "11 Freunde"

Prof. Harald Lange, Gründer des Instituts für Fankultur e.V.

Rufen Sie an: 0800 / 94 95 95 5

Die Sendung gibt es ab 12.05 Uhr im Audio-Live-Stream und im Hörfunkprogramm Bayern 2. Und im Video-Live-Stream auf BR24 (ganz oben im Artikel) und im Fernsehen bei ARD-alpha.

Mitdiskutieren im Tagesgespräch!

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren.Die Nummer dafür ist die 0151 / 7 220 220 7.