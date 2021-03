BR24Live: Tagesgespräch - Halten Sie noch mehr Lockdown durch?

Ostern im Zeichen von Corona: Wegen steigender Corona-Zahlen haben die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für den Zeitraum vom 1. bis 5. April "weitgehende Kontaktbeschränkungen sowie ein Ansammlungsverbot" beschlossen. Der Lockdown in Deutschland wird bis 18. April verlängert.

Merkel: "Wir bleiben zu Hause"

Gründonnerstag (1. April) und Karsamstag (3. April) werden einmalig als zusätzliche "Ruhetage" definiert. An diesen Tagen sollen ähnliche Regelungen gelten wie an Sonntagen - und somit auch Geschäfte geschlossen sein. Am Karsamstag kann nur der "Lebenseinzelhandel im engen Sinne" öffnen, sagte Merkel. In diesem Zeitraum gelte ansonsten das Prinzip "Wir bleiben zu Hause". Merkel kündigte an, man werde auf die Religionsgemeinschaften zugehen - mit der Bitte, religiöse Versammlungen an Ostern nur virtuell durchzuführen.

Bei dem Treffen habe sich das "Team Vorsicht" durchgesetzt - so sieht es Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Kanzleramtsminister Helge Braun bezeichnete die Maßnahmen als "Notbremse". Man müsse damit rechnen, dass eine dritte Welle wegen der Corona-Mutationen heftiger werde als die vergangene, sagte Braun im Interview mit der radioWelt am Morgen auf Bayern 2.

Was tun gegen die "Lockdown-Müdigkeit"?

Unterdessen hat viele eine "Lockdown-Müdigkeit" erfasst. Das Wort geht um, viele wollen reisen, ins Theater oder in den Biergarten. Für Jugendliche ist die Zeit eine schwere psychische Belastung. Für viele andere auch.

Das Tagesgespräch fragt: Was denken Sie über den anhaltenden Lockdown? Wird er helfen, die Pandemie einzudämmen? Gehen Ihnen die Maßnahmen zu weit? Oder nicht weit genug? Wie schaut Ihr Umgang mit der "Lockdown-Müdigkeit" aus?

Zu Gast bei Moderator Stefan Parrisius ist der Arzt und CDU-Gesundheitspolitiker Rudolf Henke.

