BR24Live: Spahn und Wieler über aktuelle Corona-Lage

Deutschland habe mit den richtigen Maßnahmen angemessen auf den Ausbruch des Coronavirus reagiert, erklärte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zuletzt immer wieder. Jetzt sei es wichtig, ausreichend Intensiv- und Beatmungsbetten für Covid-19-Patienten vorzuhalten. Gleichzeitig soll der Regelbetrieb im Gesundheitssystem wieder angefahren werden, erklärte Spahn heute im ARD-Morgenmagazin.

Ab Mai wieder Operationen in den Kliniken geplant

Ab Anfang Mai müsse in den Krankenhäusern eine neue Balance gefunden werden, die schrittweise auch wegen der Pandemie aufgeschobene Behandlungen und Operationen zulasse. Wie das gehen soll, dazu will er sich ab 10 Uhr auf einer Pressekonferenz gemeinsam mit dem Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, äußern. BR24 streamt den Auftritt.

Zahl der Neuinfektionen in Deutschland rückläufig

Nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts konnten die Zahlen der Neuinfektionen in Deutschland zuletzt sogar unter die angepeilte Ansteckungsrate gedrückt werden. Statistisch gesehen stecke ein Infizierter nun weniger als einen weiteren Menschen an, teilte das RKI am Donnerstagabend im täglichen Lagerbericht mit. Die sogenannte Reproduktionsrate (R) liege etwa bei 0,7. Die Schwankungsbreite liege zwischen 0,5 und 0,8. Zuletzt hatte der Wert bei eins oder leicht darüber gelegen, am Mittwoch mit 0,9 erstmals knapp darunter. RKI-Chef Lothar Wieler hatte wiederholt betont, Ziel sei es, den Wert auf eins und möglichst darunter zu drücken.

Wann kommt die Corona-App?

Ein weiteres Thema der Pressekonferenz dürfte die geplante Handy-App zur Eindämmung des Coronavirus in Deutschland sein. Sie werde "mit Hochdruck" entwickelt, erklärt Spahn zuletzt, dämpfte aber auch Hoffnungen, sie könne schon in dieser oder der kommenden Woche bereit stehen: "Die Wahrheit ist auch: Damit's wirklich gut ist, braucht es halt eher noch drei bis vier Wochen als noch zwei Wochen."

Bei der sogenannten Tracing-App geht es darum, Menschen schnell zu informieren, wenn sie Kontakt zu Infizierten hatten. Die Nutzung soll freiwillig sein. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums hatte am Mittwoch gesagt, die App werde derzeit vom Robert Koch-Institut getestet.