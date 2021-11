BR24live 9 Uhr: Bundestag berät neues Corona-Gesetz

Der Bundestag möchte am Donnerstagvormittag abschließend über einen Gesetzentwurf der möglichen künftigen Ampel-Koalitionäre zum weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie beraten.

Das neue Infektionsschutzgesetz sieht unter anderem die 3G-Regel am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln vor. Zudem erhalten die Länder die Möglichkeit, bestimmte Maßnahmen wie Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen aufrechtzuerhalten. Ohne Gesetzesänderung wäre dies nach dem Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite am 25. November nicht mehr möglich.

Streit um Verlängerung der epidemischen Lage

Muss die epidemische Notlage verlängert werden? Die Union sagt ja, die Ampel sagt nein. Weil die Situation eben völlig anders sei als vor einem Jahr, als das Gesetz in Kraft trat und es noch keinen Impfstoff gab. Den aber gibt es mittlerweile, und nun könne nicht mehr Geimpfte und Ungeimpfte über einen Kamm scheren. Das bestätigt auch Josef Franz Lindner von der Universität Augsburg im Interview mit dem BR: "Wir haben jetzt eine vollständig andere Situation als letztes Jahr. Wir haben 70 Prozent der Menschen, die geimpft sind, das heißt, wir müssen bei den Corona-Maßnahmen auch immer überlegen, ob wir zwischen geimpften und ungeimpften Personen unterscheiden."

Lindner möchte damit aber nicht sagen, dass es keine epidemische Lage mehr gibt: "Die haben wir natürlich, sieht ja jeder, aber wir haben eben jetzt eine andere Situation, weil wir zwei Bevölkerungsgruppen haben, die Geimpften und die Ungeimpften, und man kann nicht mit dem gleichen Instrumentarium gegen geimpfte und gegen ungeimpfte Personen vorgehen."

Nach der heftigen Kritik am ersten Entwurf, haben die Ampel-Parteien nachgearbeitet. Und im Prinzip könnte die Unionsfraktion im Bundestag recht zufrieden sein mit dem nachgeschärften Gesetzentwurf, der nach dem Auslaufen der epidemischen Lage nötig geworden ist.

Stephan Stracke, CSU, bestätigt das auch. Man sehe, dass dieser Entwurf deutlich besser geworden ist, gegenüber dem, was anfänglich auf dem Tisch lag, da habe sich viel bewegt, auch deshalb, weil die Union Druck gemacht habe.

Bundesländer entscheiden weiterhin selbst

Die Quintessenz des neuen Entwurfs: Die Bundesländer bekommen fast alle bisherigen Anti-Corona-Maßnahmen, die bisher gelten, weiter garantiert. Bis auf einen allgemeinen flächendeckenden vorsorglichen Lockdown für alle, also Ausgangsbeschränkungen, Geschäftsschließungen oder Schulschließungen. Dazu kommt bundesweit eine Homeoffice-Pflicht, 3G am Arbeitsplatz und im öffentlichen Personen-Nah- und Fernverkehr.

Die Bundesländer können also nach wie vor selbst entscheiden, welche Maßnahmen sie für notwendig erachten. Und sie könnten mit den neuen Gesetz der Ampel-Parteien über die Maßnahmen in ihren Länderparlamenten abstimmen lassen, also nicht mehr per Verordnung.

Was bringt eine MPK? Skepsis bei der SPD

Vor dem Hintergrund täglich neuer Höchstwerte bei den Infektionen treffen sich am Mittag auch die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), um über die Corona-Maßnahmen und den schleppenden Impffortschritt zu beraten.

Doch was könnte nun das Bund-Länder-Treffen Neues bewirken? Sabine Dittmar, Gesundheitsexpertin der SPD, ist skeptisch. Ihr wäre wichtig wenn die Länder sich darauf verständigten, das, was in ihrer Kompetenz liegt, auch zu tun. Dittmar findet es schade, dass man gemeinsam erst mal besprechen müsse, dass man es macht, denn man hätte es schon längst tun müssen.

2G etwa, wie es in Bayern seit vorgestern gilt, hätte der Ministerpräsident schon vor zwei Wochen anordnen können, sagt die fränkische Bundestagsabgeordnete und Ärztin.

Bundesrat könnte das Gesetz blockieren

Die Länder jedenfalls werden noch ein Wörtchen mitzureden haben, denn sie müssen dem geänderten Infektionsschutzgesetz zustimmen. Einige unionsgeführte Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen etwa haben nun angekündigt, das Gesetz im Bundesrat blockieren zu wollen. Damit hätten die Bundesländer allerdings keinerlei Rechtsgrundlage mehr für ihre eigenen Anti-Corona-Maßnahmen.