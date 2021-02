BR24Live 9.55 Uhr: Spahn und Wieler über die Corona-Lage

Der derzeitige Corona-Lockdown ist vorerst bis zum 14. Februar befristet. Bei einer Konferenz am Mittwoch kommender Woche wollen Bund und Länder über das weitere Vorgehen entscheiden. Schon heute ab 10 Uhr informiert Bundesgesundheitsminister Spahn die Öffentlichkeit über die aktuelle Corona-Lage – gemeinsam mit Lothar Wieler, Chef des Robert Koch-Instituts. Mit dabei ist zudem Klaus Chichutek, Präsident des für Impfstoffe zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts.

Lockert Bund schon im Februar?

Schon am Donnerstag machte Spahn in einem Interview mit der Funke-Medien-Gruppe deutlich, dass noch im Winter der Lockdown gelockert werden sollte: "Wir können nicht den ganzen Winter in diesem harten Lockdown bleiben. Das würden wir nicht gut aushalten als Gesellschaft."

Bei den Lockerungen seien "auf jeden Fall zuerst Kitas und Schulen dran", betonte er. Spahn ließ aber offen, ob Lockerungen bereits ab Mitte Februar kommen könnten. Es lasse sich "noch nicht abschließend sagen, wo wir am 14. Februar stehen."

Auch die Staatsregierung ist noch uneins, wann Schulen und auch Geschäfte geöffnet werden. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte zwar schon mehrfach betont, dass bei möglichen Lockerungen Kitas und Schulen Priorität haben sollen. Auf einen Termin wollte er sich bisher aber nicht festlegen.

Corona-Zahlen in Bayern bessern sich

Die Corona-Infektionszahlen in Deutschland gehen seit Wochen zurück. Auch in Bayern ist das spürbar. In München und 19 weiteren Städten und Kreisen des Freistaats ist die 7-Tage-Inzidenz auf unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gesunken. Das geht aus den am Donnerstag veröffentlichten neuen Zahlen des Robert Koch-Instituts hervor. Bayernweit am besten da steht die Stadt Regensburg mit einem Wert von 24,1. Auch die landesweite Inzidenzzahl ist auf 83,1 weiter leicht zurückgegangen, Anfang der Woche war diese noch bei über 90.