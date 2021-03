BR24Live 9.55 Uhr: Spahn und RKI-Chef Wieler zur Corona-Lage

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und RKI-Chef Lothar Wieler informieren auf einer Pressekonferenz unter anderem zu den Einschränkungen von Reisemöglichkeiten zu Ostern. Am Donnerstag wurde beschlossen, dass eine generelle Testpflicht bei Flug-Einreisen ab Sonntag gilt. Die Bundesregierung prüft darüber hinaus die Möglichkeit, Reisen in beliebte Urlaubsgebiete im Ausland vorübergehend zu unterbinden. Dafür gibt es aber große verfassungsrechtliche Hürden.

Neue Testpflicht vorerst bis 12. Mai

Die neue Testpflicht soll vorerst bis einschließlich 12. Mai gelten. Die entsprechende neue Einreiseverordnung will Minister Spahn voraussichtlich bei der Pressekonferenz verkünden. Zuvor muss das Bundeskabinett zustimmen.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder hatten am Montag beschlossen, dass eine Testpflicht als Einreisevoraussetzung bei Flügen nach Deutschland kommen soll. Denn ansteckendere Virusvarianten und ihre weltweite Verbreitung zeigten, dass der grenzüberschreitende Reiseverkehr weiterhin "auf das absolut erforderliche Mindestmaß begrenzt" werden müsse.

Alles aktuellen Nachrichten zur Corona-Pandemie finden Sie hier.

Steigende Infektionszahlen auch durch Kita- und Schulöffnungen

Zuletzt hatte das Robert-Koch-Institut bekannt gegeben, dass die Infektionszahlen in Deutschland in allen Altersgruppen anstiegen, besonders stark jedoch bei Kindern und Jugendlichen. Auch kleinere Kinder erkrankten, hieß es. Grund dafür sei die ansteckendere Virusmutation. Dem soll nun mit Impfungen zunehmend auch von Kita-Erzieherinnen und Erziehern vorgebeugt werden, hieß es dazu gestern aus dem Familienministerium. Bundesgesundheitsminister Spahn pflichtete diesen Plänen bei. Er sagte: "Wer Kitas nicht schließen will, muss sie schützen."

Mutante spielt größere Rolle

Bei Kindern bis 14 Jahren hat sich die 7-Tage-Inzidenz nach den RKI-Daten in den vergangenen vier Wochen bundesweit mehr als verdoppelt - auf zuletzt mehr als 100 Fälle pro 100.000 Einwohner. Für Kinderärzte kann neben dem zunehmenden Öffnen von Kitas und Schulen dabei aber auch vermehrtes Testen eine Rolle spielen. Eine ähnliche Entwicklung wie in den Kitas deutet sich auch nach der Öffnung der Schulen an. Bei dieser Entwicklung spielt laut RKI die zunehmende Ausbreitung der leichter übertragbaren Variante B.1.1.7 eine Rolle.

RKI-Empfehlung: Distanzunterricht

Für Schulen empfiehlt das RKI weiterhin das Aufteilen von größeren Gruppen wie Klassen und Jahrgängen in kleinere Gruppen und die Beschränkung auf Kontakte innerhalb dieser festgelegten Gruppe. Dazu bleibt es beim Ratschlag für einen Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht sowie eine gestaffelte Öffnung nach Jahrgängen - mit Distanzunterricht für ältere Schülerinnen und Schüler.

Mit Material von dpa, Reuters und AFP