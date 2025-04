BR24live um 8.55 Uhr: Franziskus wird im Petersdom aufgebahrt

Am Ostermontag ist Papst Franziskus gestorben – am heutigen Mittwoch wird er im Petersdom in Rom aufgebahrt. Um 9 Uhr wird sein Leichnam in einer Prozession aus der Privatkapelle von Santa Marta in den Petersdom überführt. Der irische Kardinalkämmerer Kevin Farrell, der auch den Tod festgestellt hat, wird den Gottesdienst leiten.

Anschließend können Gläubige aus aller Welt bis Freitagabend Abschied nehmen. Wie von Franziskus zu Lebzeiten verfügt, wird er im Petersdom in einem schlichten Holzsarg aufgebahrt.

BR24 überträgt die ARD-Sondersendung zur Aufbahrung des verstorbenen Papstes im Petersdom live ab 8.55 Uhr. Gesprächspartnerin ist unter anderem die österreichische Vatikan-Expertin Gudrun Sailer. Der Livestream ist eingebettet direkt über diesem Artikel.

Franziskus wird am Samstag beigesetzt

Am Samstag soll der Papst schließlich beigesetzt werden. Franziskus wird gemäß seines letzten Willens nicht wie seine direkten Vorgänger im Petersdom beigesetzt, sondern in der Basilika Santa Maria Maggiore außerhalb des Vatikans. Laut seinem Testament wünschte sich Franziskus ein schlichtes Grab "ohne besondere Verzierungen" und mit seinem Namen "Franciscus" versehen.

Mit Informationen von dpa