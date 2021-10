BR24live 20.15 Uhr: Wie teuer wird Heizen, Strom, Benzin?

Die wichtigsten Energiequellen der Menschen in Bayern wie fast überall in Europa werden immer teurer. Der Preis für Erdgas ist in den vergangenen Tagen auf 110 Euro pro Megawattstunde geklettert – dreimal so viel wie noch im August. Und Heizöl kostet im Vergleich zum Vorjahr 76,5 Prozent mehr. Besonders hart trifft das die Menschen in Bayern: Etwa drei Viertel heizen hierzulande ihre Heime mit Öl oder Gas.

Preisschock - Wie teuer wird Heizen, Strom und Benzin?

Auch die Preise für Benzin sind auf dem höchsten Stand seit Jahren – und für Strom zahlen die Menschen in Deutschland mehr als in allen anderen Ländern der Europäischen Union.

Was hinter der massiven Preissteigerung steckt, wie sich die Menschen in Bayern behelfen können und was die Politik jetzt tun sollte, darüber sprechen in der Münchner Runde Florian von Brunn (Fraktionschef der SPD in Bayern), Claudia Kemfert (Ökonomin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung), Gerd Mannes (energiepolitischer Sprecher der AfD in Bayern), Ines Rutschmann (Energieexpertin bei Finanztip) und Christoph Schmid (erster Bürgermeister der Marktgemeinde Holzkirchen, CSU).

Am Mittwoch, 13.10. 2021 um 20.15 Uhr im BR Fernsehen oder hier im Livestream auf br24.de