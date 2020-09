BR24Live um 20.15 Uhr: Corona-Lage spitzt sich wieder zu

Der tägliche Anstieg der Corona-Infizierten war in Deutschland zuletzt so hoch wie seit April nicht mehr. München übertrifft als erste deutsche Großstadt den Inzidenzwert von 50 seit mehreren Tagen – heute wurden massive Gegenmaßnahmen beschlossen.

Europa kämpft gegen das Virus

Virologen warnen davor, in Deutschland könne in den kommenden Monaten eine ähnliche Zuspitzung drohen wie in anderen europäischen Staaten. So ist in Wien das erste Krankenhaus an seine Kapazitätsgrenze gestoßen, in Madrid sollen Stadtviertel abgeriegelt werden, in Frankreich ist der Anstieg ungebremst und Boris Johnson stellt fest: In Großbritannien ist die zweite Welle angekommen.

Sind wir für die kalte Jahreszeit gerüstet?

Was bedeuten diese Entwicklungen für den kommenden Herbst und Winter? Wie sollen wir in Deutschland mit dieser Entwicklung umgehen? Dazu Fragen an die Virologin Prof. Ulrike Protzer und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, heute um 20.15 Uhr in "ARD extra: Die Corona-Lage" und hier live bei BR24.

Moderation: Christian Nitsche