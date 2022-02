BR24live: ARD-Brennpunkt - Krieg in der Ukraine

Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine hat Bundeskanzler Scholz in einer Rede an die Nation den russischen Präsidenten Putin aufgefordert, die Kampfhandlungen in der Ukraine sofort einzustellen. Zugleich versicherte er den Menschen in dem überfallenen Land, die Solidarität Deutschlands. Gerade erlebe man den Beginn eines Krieges wie man ihn seit mehr als 75 Jahren nicht erlebt habe, sagte Scholz in seiner Fernsehansprache, die unter anderem in der ARD übertragen wurde.

Biden beruft Nationalen Sicherheitsrat ein

International wurde der russische Einmarsch scharf verurteilt. US-Präsident Joe Biden sprach in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj von einem "unprovozierten und ungerechtfertigten Angriff". Die G7 und die US-Verbündeten würden weitere ernsthafte Sanktionen gegen Russland verhängen. Außerdem hat Biden den Nationalen Sicherheitsrat einberufen. Bereits nach der russischen Anerkennung der Separatistengebiete hatte die US-Regierung erste Sanktionen verhängt. In Brüssel ist am Abend ein Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs anberaumt.

Angriffe auf zahlreiche Ziele in der Ukraine

Seit dem frühen Morgen hat russisches Militär zahlreiche Ziele im Nachbarland Ukraine angegriffen. Das geschah sowohl mit Raketen, Artillerie, als auch mit Bodentruppen, die vor allem über Belarus in die Ukraine gelangten, so der ukrainische Grenzschutz. Mittlerweile sind Soldaten in die Region um die Hauptstadt Kiew vorgedrungen.

Mit diesen Entwicklungen befasst sich um 20.15 Uhr ein ARD Brennpunkt.