BR24live 16.30 Uhr: Feuer und Flut - Schutz vor Extremwetter?

Gluthitze in Spanien, Überschwemmungen in der Türkei, Brände in Griechenland - seit Wochen leiden die Menschen in Südeuropa und den angrenzenden Regionen unter extremen Wetterbedingungen.

Ist das Klima auf der Erde für uns unberechenbar geworden? Ist Besserung in Sicht oder müssen wir in Zukunft lernen, dauerhaft unter Extrembedingungen zu leben? Darüber diskutiert Moderator Dominic Possoch ab 16.30 Uhr im BR24live (eingebettet über diesem Artikel).

Über 70 Tote nach Überschwemmung in der Türkei

Die Türkei wurde zeitgleich von zwei Naturkatastrophen heimgesucht: Im Norden rissen Fluten Häuser, Brücken und Autos mit, während es in der südlichen Küstenregion in den letzten zwei Wochen zahlreiche Wald- und Buschbrände gab. Zehntausende Hektar Land brannten nieder.

Heftige Regenfälle haben in der nördlichen Schwarzmeer-Region in den vergangenen Tagen zu den schlimmsten Überschwemmungen seit Jahren geführt. Besonders betroffen sind die Provinzen Kastamonu, Sinop und Bartin. Über 70 Menschen verloren in den Fluten ihr Leben, viele weitere werden laut den türkischen Behörden noch immer vermisst.

Starke Niederschläge sind in der gebirgigen Region am Schwarzen Meer zwar keine Seltenheit, doch viele Experten warnen, dass die Häufigkeit und das Ausmaß solcher Naturkatastrophen als Folge des Klimawandels zunimmt. Daneben spielt auch die Begradigung und Einengung von Flüssen eine Rolle. Zur aktuellen Lage in der Türkei spricht BR24live mit unseren Korrespondenten Bernd Niebrügge aus dem ARD-Studio in Istanbul.

Hochwasser in Bayern verursacht Millionen-Schaden

Auch in Bayern gab es zuletzt immer häufiger Extremwetter. In der Nacht von 17. auf den 18. Juli kam es im Berchtesgadener Land zu Starkregenfällen, wie sie der Landkreis noch nie erlebt hat. Die Berchtesgadener Ache erreichte einen historischen Höchststand, riss Teile der Bundesstraße weg, überflutete Plätze und drang mit voller Wucht auch in Gebäude ein. Zum Hochwasser kamen auch noch Murenabgänge.