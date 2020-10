BR24Live: Der ewige Streit um die Maskenpflicht

Das Coronavirus war zwar auch im Sommer nie weg, meldet sich aber jetzt im Herbst mit seiner infektiösen Macht zurück. Das zeigen die jüngsten lokalen Ausbrüche. Solange es weder Medikamente noch einen Impfstoff gibt, helfen laut Experten nur Hygiene, Abstandhalten und Masketragen. Für einige Menschen sind die Masken aber mittlerweile rote Tücher. Sie zweifeln die Wirksamkeit an oder haben Probleme, sie zu tragen.

Alle Infos über das Coronavirus finden Sie hier

Zu Beginn der Covid-19-Pandemie war unklar, wie das neuartige Coronavirus von Mensch zu Mensch weitergegeben wird. Mittlerweile geht man davon aus, dass sich die meisten Menschen über die Luft mit Covid-19 anstecken. Das ist der Grund, eine Gesichtsmaske, auch Mund-Nasen-Schutz genannt, zu tragen.

Maskengegner führen an, dass die winzigen Viruspartikel von den Masken gar nicht abgefangen werden könnten, oder dass das Masketragen gesundheitsgefährdend sei. Von CO2-Vergiftung ist da die Rede, dass schon Kinder daran gestorben seien oder dass die Masken ein Nährboden für Pilze und Viren seien.

Ist Masken tragen sinnvoll? Was sagen Studien?

Stimmt das? BR24 spricht um 16.30 Uhr live mit Dr. Christoph Spinner, Oberarzt und Infektiologe am Klinikum rechts der Isar in München über den Sinn der Maskenpflicht, was Studien herausgefunden haben und welche Masken am besten schützen.