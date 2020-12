BR24Live: Debatte zur Corona-Impfstrategie im Bundestag

Vor allem ältere Menschen, Pflege- und medizinisches Personal dürften zu denen gehören, die sich vorrangig impfen lassen können. So sieht es der Vorschlag der Ständigen Impfkommission vor, die in Deutschland für Impfempfehlungen zuständig ist. Doch wie soll die rechtliche Grundlage für die Priorisierung aussehen?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU will per Verordnung regeln, wer sich vorrangig impfen lassen darf, und diese wohl schon am Freitag unterschreiben. Kritik kommt von den Oppositionsparteien. FDP und Grüne zum Beispiel wollen das Parlament stärker einbeziehen.

Doch auch die Koalitionsparteien im Bundestag haben Redebedarf. Auf Wunsch der Unions- und SPD-Fraktion befasst sich der Bundestag nun mit wichtigen Fragen rund um die Impfung und die "Nationale Impfstrategie Covid-19". Am Redenpult stehen unter anderem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Bundesforschungsministerin Anja Karliczek und der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer.

Was ist die "Nationale Impfstrategie Covid-19"?

Die Strategie des Bundesgesundheitsministeriums gibt alle Leitplanken rund um die Corona-Impfung vor. Darin sind also Details zur Zulassung und Beschaffung des Impfstoffs geregelt, zur Verteilung, Priorisierung und Finanzierung.

So kauft der Bund zum Beispiel für ganz Deutschland die Impfstoffe ein, in Zusammenarbeit mit den anderen EU-Staaten. Außerdem, so steht es in der Impfstrategie, sorgt der Bund dafür, dass die Impfstoffe sicher und schnell in die eigens dafür aufgebauten Impfzentren gelangen. Bayern etwas hat 99 solcher Zentren eingerichtet.