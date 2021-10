Ampel-Parteispitzen empfehlen Koalitionsverhandlungen im Bund

Drei Wochen nach der Bundestagswahl gehen SPD, Grüne und FDP den nächsten Schritt zur Bildung einer Ampel-Regierung. Die Unterhändler der Parteien streben Koalitionsgespräche an. "Wir sind davon überzeugt, dass wir einen ambitionierten und tragfähigen Koalitionsvertrag schließen können", heißt es in einem gemeinsamen Papier der drei Parteien zu den Ergebnissen der Sondierungen, das am Mittag veröffentlicht wurde.

Parteigremien von Grünen und FDP tagten

Die Gremien von Grünen und FDP hatten Beratungen über bisherige Ergebnisse der Sondierungen zu einer möglichen Ampel-Koalition mit der SPD begonnen. Bei der FDP wurde am Mittag der Bundesvorstand über die Gesprächsergebnisse informiert. Am Vormittag tagten das erweiterte 24-köpfige Sondierungsteam der Grünen und danach der Parteirat. Die Entscheidung muss aber ein kleiner Parteitag treffen.