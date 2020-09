BR24Live 12.30 Uhr: Spahn informiert über Corona-Impfstoffe

11.47 Uhr: Gesundheitsminister Spahn zum Stand der Suche nach Corona-Impfstoff

Es ist ein weltweites Wettrennen um den Corona-Impfstoff: Doch wann wird hierzulande das erste wirksame Mittel gegen Covid-19 zugelassen? Wie weit Deutschland bei der Forschung nach einem geeigneten Impfstoff gegen das Coronavirus ist, darüber informieren Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) sowie Klaus Cichutek, Präsident Paul-Ehrlich-Institut (PEI) in einer Pressekonferenz ab 12.30 Uhr.

Hoffnung auf Impfstoff von AstraZeneca vorerst gebremst

Zuletzt hatte es optimistische Stimmen gegeben, wonach ein Präparat des Unternehmens AstraZeneca womöglich noch in diesem Jahr zulassungsfähig wird. Doch am 8. September musste der britisch-schwedische Pharmakonzern seine Impfstoffstudie unterbrechen, nachdem ein Studienteilnehmer in Großbritannien erkrankt war. Inzwischen wurde die Studie wieder aufgenommen.

Die EU hat sich bereits in einem Rahmenvertrag mit dem Pharmaunternehmen AstraZeneca den Kauf von 300 Millionen Dosen eines möglichen Impfstoffs gegen das Coronavirus gesichert.

Forscher halten russischen Impfstoff für zu riskant

Als erstes Land weltweit hatte Russland im August einen Corona-Impfstoff zugelassen. Doch Forscher äußerten Bedenken: Bei dem Impfstoff "Sputnik V" seien wissenschaftliche Richtlinien nicht eingehalten worden, die letzte Testphase wurde kurzerhand übersprungen. Der Impfstoff berge zu viele Risiken.