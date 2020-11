BR24Live: Spahn informiert über aktuelle Corona-Lage

Nach seiner überstandenen Corona-Infektion ist Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zurück aus der Quarantäne. Was sagt er zur aktuellen Corona-Lage in Deutschland? Wie steht es um die Versorgung von Corona-Patienten in den Kliniken?

Darüber wird Spahn auf einer Pressekonferenz in Berlin informieren - zusammen mit dem Vizepräsidenten des Robert Koch-Instituts (RKI), Lars Schaade, und mit dem Präsidenten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Uwe Janssens.

Spahn spricht von "nationaler Kraftanstrengung"

Das RKI vermeldete am Dienstagmorgen unter Berufung auf die Gesundheitsämter 15.352 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Am Dienstag vor einer Woche lag die Zahl noch bei 11.409.

Bundesgesundheitsminister Spahn hatte zum Start des von Bund und Ländern beschlossenen Teil-Lockdowns deutlich gemacht, dass es um eine "nationale Kraftanstrengung" gehe. Ziel sei es auch, eine Überlastung der Krankenhäuser abzuwenden.

DIVI: Betten für Corona-Patienten freihalten

Der Intensivmediziner-Verband DIVI verlangt unterdessen eine neue bundesweite Pauschale für Kliniken, die Betten für Corona-Patienten freihalten. Eine solche Zahlung hatte es bereits in der ersten Corona-Welle im Frühjahr gegeben.

"Ich fordere Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dazu auf, endlich die Freihaltepauschale wieder einzuführen, damit Kliniken aus dem Regelbetrieb herausgehen und Kapazitäten für die Intensivmediziner freimachen", sagte DIVI-Präsident Uwe Janssens der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Auch Krankenhäuser fordern die sogenannte Freihaltepauschale. Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hingegen sieht derzeit keine Notwendigkeit.

"Stand heute sehe ich keinen Anlass für eine Freihalteprämie, denn es sind noch genug Intensivkapazitäten vorhanden. Aber wir schauen uns das Infektionsgeschehen natürlich fortlaufend an", sagte er. Er argumentierte damit, dass Vorsorge getroffen sei.

Erster öffentlicher Auftritt nach Corona-Infektion

Bund und Länder haben für den gesamten Monat November die Schließung zahlreicher Einrichtungen beschlossen, um die immer rasantere Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Schulen, Kitas und der Einzelhandel sind davon aber ausdrücklich ausgenommen.

Für Spahn ist es der erste öffentliche Auftritt nach einer mehrtägigen häuslichen Quarantäne wegen seiner Corona-Infektion.