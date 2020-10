BR24Live, 12.30 Uhr: Bundesregierung zur Corona-Lage

In der Bundespressekonferenz um 12.30 Uhr erläutert Regierungssprecher Steffen Seibert die aktuelle Position der Bundesregierung zur Corona-Lage.

Neben der aktuellen Diskussion über Beherbergungsverbote für innerdeutsche Reisende aus Risiko-Gebieten könnte es dabei um oft sehr unterschiedliche Regelungen bei Corona-Beschränkungen gehen, etwa bei Sperrstunden für Lokale, der Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen im Freien und privaten Feiern

Immer mehr Corona-Hotspots

Die Situation ist brisant: Immer mehr deutsche Städte werden zu Corona-Hotspots und fahren daher die Sicherheitsmaßnahmen zum Eingrenzen der Pandemie hoch. Am Wochenende meldeten unter anderem Köln, Stuttgart, Essen und Mainz das Überschreiten der Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, die Berlin, Frankfurt und Bremen schon zuvor erreichten. Auch München überschritt erneut den kritischen Inzidenzwert. Damit reißen nunmehr fünf bayerische Städte und Landkreise die Obergrenze.

Beherbergungsverbote im Fokus

Folge der steigenden Corona-Zahlen waren zuletzt insbesondere Beherbergungsverbote für Menschen aus Risikogebieten, die in den meisten Bundesländern verhängt wurden und seitdem kontrovers diskutiert werden. Zahlreiche Politiker fordern eine Rücknahme der Regelung, so etwa der Präsident des Deutschen Städtetages, Burkhard Jung: Das Beherbergungsverbot sei "nicht durchdacht", denn es gebe "keine Hinweise darauf, dass Hotels oder der Verkehr mit Bus und Bahn Hotspots sind."

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach sagte der "Süddeutschen Zeitung": "Da wurde ein Fehler gemacht, das müsste abgeräumt werden." Keine Studie zeige, "dass das Reisen innerhalb Deutschlands ein Pandemietreiber ist." Viele Details der Regelung wirkten zudem willkürlich: "Wenn man Regeln wie diese trotzdem aufrecht erhält, verliert man die Unterstützung der Bevölkerung für Regeln, die sinnvoll und wichtig sind."

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) verteidigte am Wochenende hingegen schärfere Einschränkungen. Die Bundesregierung wolle, dass die Wirtschaft weiterlaufe und dass Schulen und Kindergärten offen blieben, damit das Land gut durch die Krise komme, sagte Braun in der ARD. "Und deshalb müssen wir da, wo die Infektionsketten sich hauptsächlich ausbreiten - nämlich bei Feiern und eben leider auch beim Reisen - etwas strenger sein." Das Beherbergungsverbot von einigen Bundesländern sei eine "echte Notfallmaßname".

Ministerpräsidenten beraten am Mittwoch

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller kündigte an, dass die Beherbergungsverbote bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch noch einmal beraten werden. "Jetzt sehen wir bundesweit, wie die Zahlen (...) in allen Großstädten nach oben gehen. Beherbergungsverbote zum Beispiel zwischen Berlin und Brandenburg machen doch gar keinen Sinn", sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend im ZDF: "Wir haben Hunderttausende Pendler jeden Tag. Die begegnen sich im Einzelhandel, im Nahverkehr, auf der Arbeit. Und dann darf ein Berliner aber zwei Tage nicht im Spreewald übernachten. Das macht alles keinen Sinn."