BR24live: Warum verschärft sich der Lehrermangel?

"Es herrscht Lehrermangel in Bayern", warnt Simone Fleischmann vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband. Sie fordert unter anderem gleichen Lohn an den Schularten: Niemand verstehe mehr, warum Grund- oder Mittelschullehrer weniger verdienten als ihre Kollegen an Realschulen und Gymnasien. Außerdem beklagt sie Ausbeutung, Mehrarbeit, teilweise "zweckfremdem Einsatz" der Lehrerinnen und Lehrer.

Die Lage an den einzelnen Schularten sei aber unterschiedlich, betont unterdessen Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler). Während an den Grund- und Mittelschulen ein Bewerbermangel herrsche, gebe es an Gymnasien und Realschulen mehr Bewerber als Plätze.

Wie läuft es an den Schulen?

Das Tagesgespräch fragt heute: Wie müssen die Ausbildung und die Arbeitsbedingungen aussehen, damit auch in Zukunft genügend gute Lehrerinnen und Lehrer unsere Kinder unterrichten?

Wie ist die Situation an der Schule, mit der Sie zu tun haben? Unterrichten Sie selbst als Lehrerin oder als Lehrer? Was beobachten Sie als Eltern? Erzählen Sie uns von Ihren Eindrücken! Was läuft gut im Unterricht? Wo läuft etwas schief?

Moderator Till Nassif spricht darüber mit Marco Rill. Der Lehrer aus Hessen wurde 2019 mit dem Deutschen Lehrerpreis ausgezeichnet. Außerdem kommt Professorin Elke Inckemann zu Wort. Sie lehrt an der LMU München Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik. Mit dabei im Tagesgespräch ist auch Matthias Fischbach, der bildungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bayerischen Landtag.

Wie ist Ihre Meinung?

