Tagesgespräch: Soll die AKW-Laufzeit verlängert werden?

Wie steht es um die Energieversorgung in Deutschland, wenn aus Russland kein Gas mehr kommt? Wie viel Strom können erneuerbare Energien wie Wind- und Solarkraft liefern? Welche Folgen hat es für den Klimaschutz, wenn weiterhin Kohlekraftwerke laufen?

Gibt es in dieser Lage mit der Atomkraft einen Retter in der Not? Was würde es bringen, die Kernkraftwerke länger am Netz zu lassen, wie es zum Beispiel Markus Söder gestern wieder gefordert hat? Das sei sinnvoll, um Gas zu sparen, das dann nicht zur Stromgewinnung genutzt werden müsste. Die Grünen hielten aus "ideologischen Gründen" am Ausstieg fest, so sieht es der CSU-Chef.

Wie sinnvoll ist der Atomausstieg?

Eigentlich würden am Ende des Jahres die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz gehen. Das Tagesgespräch fragt: Kann das so bleiben wie geplant? Braucht es eine neue Debatte über den Atomausstieg? Unter welchen Voraussetzungen könnte es einen Weiterbetrieb von Kernkraftwerken in Deutschland geben? Diskutieren Sie mit!

Zu Gast bei Stephanie Heinzeller im Tagesgespräch ist Anna Veronika Wendland. Die Technikhistorikerin ist Autorin des Buchs "Atomkraft? Ja bitte!: Klimawandel und Energiekrise: Wie Kernkraft uns jetzt retten kann".

