BR24live, 12.05 Uhr: Müssen wir uns militärisch neu aufstellen?

Der Russland-Ukraine-Konflikt war das beherrschende Thema auf der gestern zu Ende gegangenen Münchner Sicherheitskonferenz. Droht ein russischer Einmarsch in die Ukraine?

Zum Artikel: Was auf der Münchner Sicherheitskonferenz deutlich wurde

Die Ukraine fordert Unterstützung

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei der Veranstaltung mehr internationale Unterstützung für sein Land gefordert. Er hat gefragt: Warum unterstützt ihr die Ukraine nicht noch mehr, finanziell, militärisch, wenn an diesem Land der Frieden in Europa hängt?

Position beziehen - nur welche?

Das Tagesgespräch fragt heute auch angesichts von Kritik an Deutschlands Zurückhaltung: Müssen wir uns militärisch neu aufstellen?

Deutschland muss Position beziehen und entscheiden, was es tun will. So sieht es BR-Journalist Ralf Borchard in seinem Kommentar zum Ende der Sicherheitskonferenz.

Zum Kommentar: Deutschland muss jetzt liefern

Braucht es einen höheren Etat für die Bundeswehr?

Was meinen Sie? Wie sehen Sie Deutschlands Rolle in Europa und der Welt angesichts der Krisenlage, auch in Ländern wie Mali oder Afghanistan?

Finden Sie Debatten um die Ausstattung der Bundeswehr angemessen? Verteidigungsministerin Christine Lambrecht fordert einen höheren Etat für die Bundeswehr.

Wie sollte eine militärische Unterstützung anderer Länder Ihrer Meinung nach aussehen? Deutschland gibt sich wegen seiner Geschichte zurückhaltender als andere NATO-Mitglieder. Ist das nach wie vor nachvollziehbar? Darum geht's im Tagesgespräch.

Zu Gast bei Moderatorin Stephanie Heinzeller ist Armin Staigis. Er ist Brigadegeneral a.D. und früherer Vizepräsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik.

Wie ist Ihre Meinung?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/ 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer dafür ist die 0151/ 7 220 220 7.