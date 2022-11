BR24live 11.15 Uhr: Die Probleme der Bundeswehr - Was hilft?

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) forderte zuletzt, Deutschland müsse in militärischen Fragen eine Führungsrolle in Europa und der Welt übernehmen. Die Bundeswehr gibt es nun seit 67 Jahren. Anlässlich des Gründungstages am 12. November schauen wir uns die deutschen Streitkräfte genauer an.

Vor welchen Herausforderungen steht die Bundeswehr? Zu viele Aufgaben, schlechte Ausstattung, zu wenig Personal? Wo hakt es? Und wie können vorhandene Probleme gelöst werden? Darüber sprechen wir bei BR24live ab 11 Uhr mit Kilian Neuwert aus der BR-Redaktion Ausland und politischer Hintergrund.

"Deutschlands Größe, seine geografische Lage, seine Wirtschaftskraft, kurz: sein Gewicht, machen uns zu einer Führungsmacht, ob wir es wollen oder nicht. Auch im Militärischen", sagte Verteidigungsministerin Lambrecht in einer Grundsatzrede zur Nationalen Sicherheitsstrategie im September.

100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr

Dies bedeute auch, mehr Geld für die Verteidigung ausgeben zu müssen. Das 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr sei dringend notwendig und ein erster Schritt, so Lambrecht. Deutschland werde aber auch langfristig genügend Geld bereitstellen müssen, um das Nato-Ziel zu erfüllen nämlich zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung aufzuwenden.

Auch wenn im Detail noch diskutiert werde, welche Fähigkeiten die Bundeswehr letztlich haben müsse, "darf das nicht davon ablenken, dass am Ende diese Summe notwendig ist", stellte die Verteidigungsministerin klar. Dies werde auch bedeuten, im Haushalt "intern umschichten zu müssen".

Ein Umdenken begann zwar schon mit der russischen Annexion der Halbinsel Krim im Jahr 2014, nun aber verstärkt sich die Rückbesinnung auf die Landes- und Bündnisverteidigung noch einmal.

Expertin: Mentalitätswechsel erforderlich

Das erfordert einen Mentalitätswechsel, sagt Claudia Major, Sicherheits- und Verteidigungsexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Die Nato müsse sich wieder darauf vorbereiten, notfalls ihre eigenen Alliierten und das Nato-Territorium zu verteidigen. Streitkräfte müssten permanent einsatzfähig sein, so die Expertin für Verteidigungspolitik: "Ich kann nicht sagen, wenn die Truppe erst nächste Woche fertig ist, ist es nicht schlimm. Denn die Zeitlinien werden von außen vorgegeben."

Schlechte Ausstattung?

Derzeit seien die Munitionsbestände der Bundeswehr extrem gering und weit unter den Anforderungen der Nato, diagnostiziert der frühere Wehrbeauftrage des Bundestages Hans-Peter Bartels (SPD). "Dieses Voll-aufmunitionert-sein aus der Zeit des Kalten Krieges ist ein Zustand längst vergangener Zeiten. Im Moment hat die Bundeswehr für ein oder zwei Kampftage Munition", so der heutige Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik.

Der Regensburger Politikwissenschaftler und Oberst der Reserve Martin Sebaldt sieht in den Ereignissen des Jahres 2022 deshalb vor allem einen "Weckruf". Die Politik müsse erkennen, dass die Bundeswehr weit davon entfernt sei, ihre Aufgaben erfüllen zu können. Sebaldt kritisiert dabei insbesondere, dass Bundeswehreinheiten, die bei Bedarf mit Reservisten aufgefüllt werden können, bis auf wenige Ausnahmen aufgelöst worden sind.

Bewerbungszahlen bei der Bundeswehr rückläufig

Mit über 1.000 Berufsbildern zählt die Bundeswehr zu den größten Arbeitgebern des Landes. Obwohl es nach Kriegsausbruch in der Ukraine ein kurzfristig gesteigertes Interesse an der Bundeswehr gegeben hätte, sind die Bewerbungszahlen laut Thomas Sauer von der Pressestelle des Landeskommandos Bayern bundesweit tendenziell rückläufig. "Wir begegnen diesem Trend mit einer strategischen Arbeitgeberkommunikation, um die Bundeswehr als attraktiven Arbeitgeber bei jungen Menschen zu positionieren und Interesse an der Bundeswehr zu wecken", erklärt Sauer.

Am 12. November 1955 erhielten die ersten Soldaten der Bundeswehr ihre Ernennungsurkunde. Der Gründungstag wird deutschlandweit gefeiert – so auch dieses Jahr, zum Beispiel bei einem Festakt auf Schloss Nymphenburg in München.