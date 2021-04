BR24Live 10 Uhr: Ostern - Papst spendet Segen "Urbi et Orbi"

Papst Franziskus wird die Ostergottesdienste im Vatikan in diesem Jahr erneut nur mit wenigen Gläubigen feiern. Der Vatikan hat bekannt gegeben, dass das Kirchenoberhaupt wie bereits im vergangenen Jahr wegen der Corona-Beschränkungen die Ostermesse mit dem Segen "Urbi et orbi" (der Stadt und dem Erdkreis) nicht auf dem Petersplatz, sondern im Petersdom feiert.

BR24 überträgt die Papst-Messe mit anschließendem Segen live am Sonntag ab 10.00 Uhr.

Impfung im Vatikan angelaufen

Im Gegensatz zu anderen Corona-Gebieten hat der Vatikan allerdings einen großen Vorteil. Anders als den meisten europäischen Ländern ist es dem Kleinstaat gelungen, sich rechtzeitig ein komfortables Impfstoff-Kontingent zu sichern. Franziskus selbst und viele seiner Mitarbeiter sind bereits geimpft. Sie können in diesem Jahr also etwas mehr Normalität wagen. Dementsprechend soll es an Ostern etwas feierlicher zugehen als 2020. Waren damals zu den Gottesdiensten des Papstes im Petersdom nur eine Handvoll Ordensfrauen, Geistliche und Laien zugelassen, dürften heuer etwas mehr Gläubige dabei sein.

Für den 84-jährigen Papst ist es das neunte Osterfest, das er im Vatikan als Oberhaupt von 1,3 Milliarden getaufter Katholiken feiert. Im Anschluss an den Gottesdienst spendet er den traditionellen Segen "Urbi et Orbi", mit dem er in beeindruckender Weise auch mitten in der Pandemie im März 2020 den Menschen Trost und Hoffnung zugesprochen hat.

Papst Franziskus spendet Segen "Urbi et Orbi"

Zu Weihnachten und zu Ostern erteilt der Papst diesen besonderen Segen. Die lateinischen Worte bedeuten übersetzt "der Stadt und dem Erdkreis". In dieser Formel kommt der weltumfassende Anspruch der katholischen Kirche zum Ausdruck. Sie geht auf die römische Antike zurück. Damals galt Rom als Inbegriff der Stadt (urbs) schlechthin und als Mittelpunkt des Erdkreises (orbis).