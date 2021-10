BR24live: Österreich in der Regierungskrise

Die Opposition fordert Kurz' Rücktritt - der Regierungspartner geht auf Distanz

Die Oppositionsparteien SPÖ, FPÖ und Neos fordern geschlossen den Rücktritt des Kanzlers. Selbst Kurz' bisher äußerst loyaler grüner Koalitionspartner stellte gestern seine Handlungsfähigkeit in Frage. Denn die im Raum stehenden Verdachtsmomente der Justiz gegen insgesamt neun Beschuldigte wiegen schwer: Veruntreuung von Steuern, Bestechung, Bestechlichkeit.

Passanten in der Wiener Innenstadt gaben auf die Frage zurück, was sie von den Vorwürfen halten: Eine junge Frau sagte: "Also ich wäre schon grundsätzlich für einen Rücktritt.“ Skepsis auch bei einem anderen Wiener: "Wenn das alles stimmt und man es erhärten kann, dann soll er natürlich zurücktreten." Und eine ältere Frau erinnert an den Ursprung der Ermittlungen, an der Ibiza-Video mit Ex-FPÖ Chef Heinz Christian Strache: "Wir waren schon einmal da, beim Herrn Strache und jetzt ist es das zweite Mal und es kommen nur laufend Sachen, die ihn immer wieder betreffen, auch wenn er es abstreitet. Nein, so eine Politik darf man wirklich nicht haben. Wie stehen wir denn da überall im Ausland und so. Das ist ja kein angenehmes Gefühl."

Bundespräsident trifft Parteichefs

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird heute mit dem Parteichef der FPÖ, Herbert Kickl, sowie der Vorsitzenden der liberalen Neos, Beate Meinl-Reisinger sprechen und damit seine Beratungsrunde mit den Vorsitzenden aller im Nationalrat vertretenen Parteien abgeschlossen haben. Beate Meinl-Reisinger stellte gestern Abend in einer Sondersendung des ORF einen Vergleich dem Ibiza-Video und dem Verdacht der Staatsanwaltschaft gegen Kurz an: "Dass, was Heinz Christian Strache da an einem lauwarmen Abend feuchtfröhlich sozusagen geträumt hat, hat ganz offensichtlich Sebastian Kurz sehr nüchtern, eiskalt umgesetzt. Und das Ganze Jahre bevor dieses Ibiza-Video überhaupt an die Öffentlichkeit gekommen ist. Da kann man nicht zur Tagesordnung übergehen. Jetzt muss es einen Schulterschluss und ein Gemeinsames aller konstruktiven Kräfte geben. Wie das ausschaut, das wird man sehen. Aber dazu werden wir in Gespräche gehen."

Am kommenden Dienstag wird es im Parlament zu einem Misstrauensantrag aller Oppositionsparteien gegen Sebastian Kurz kommen – das Abstimmungsverhalten der Grünen ist derzeit offen.