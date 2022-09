BR24live 10 Uhr: Corona-Anstieg - Ist das die "Wiesn-Welle"?

Wie erwartet zieht mit dem Herbst die Zahl der Corona-Ansteckungen wieder an. Aber auch bei Schnupfen, Husten, Heiserkeit und Co. verzeichnet das RKI ein erhöhtes Niveau. In Oberbayern steht außerdem die Frage im Raum, welche Rolle Volksfeste bei dem Anstieg der Inzidenzen spielen. Die Inzidenzen in den Landkreisen Miesbach, Rosenheim, Ebersberg und Fürstenfeldbruck liegen deutlich über 900.

Ist das die "Wiesen-Welle"?

In München ist die Inzidenz am Tag vor dem Langen Wiesen-Wochenende auf 792,8 gestiegen. Gestern lag der Wert noch bei 695,8. Ein Zusammenhang des besonders starken Anstiegs in München mit dem Oktoberfest lässt sich derzeit kaum beweisen, er liegt aber nahe: Auch bei anderen Volksfesten hatte sich rund eineinhalb Wochen nach Beginn ein starker Anstieg in den Inzidenzen gezeigt. Auch Experten hatten eine "Wiesn-Welle" vorhergesagt.

Lauterbach und Wieler informieren über den Corona-Herbst

Zur Corona-Lage im Herbst wollen sich heute auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und RKI-Chef Lothar Wieler äußern. Laut RKI-Wochenbericht vom Donnerstagabend gehen wie schon in den Wochen zuvor laut einer Stichprobe fast alle Corona-Ansteckungen hierzulande auf die Omikron-Sublinie BA.5 zurück.

Die wegen einiger Mutationen unter Beobachtung stehende Sublinie BA.2.75 hingegen kommt laut RKI nach jüngsten Daten von vorvergangener Woche bisher nur auf einen sehr kleinen Anteil: Er liege unter ein Prozent. Mehrere Wissenschaftler äußerten in der jüngsten Zeit die Einschätzung, dass diese Variante wohl eher kein großes Risiko für Herbst und Winter darstellen dürfte - es könnten jedoch noch neue auftauchen.

BR24 überträgt die Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und RKI-Chef Lothar Wieler ab 10 Uhr live. Zu Gast ist BR-Gesundheitsexpertin Jeanne Turczynski.

Verstärkter Aufenthalt in Innenräumen

Weil sich Menschen im Herbst wieder vermehrt drinnen aufhalten und mit einem weiteren Anstieg der Erkrankungen gerechnet werden müsse, erinnert das RKI: "Regelmäßiges richtiges Lüften (Stoßlüften) mit hohem Luftaustausch und geringem Wärmeverlust" sei sehr wichtig, um das Risiko von Ansteckungen zu verringern. Hintergrund ist, dass man sich in geschlossenen Räumen leichter als im Freien durch Tröpfchen anstecken kann, die Kranke etwa beim Niesen oder Husten ausstoßen. Generell mahnte das RKI, zum Schutz gefährdeter Gruppen die Empfehlungen zum Vermeiden von Infektionen weiterhin einzuhalten.