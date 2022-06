BR24live: 100 Tage Krieg in der Ukraine

Der Krieg könne grob in drei Phasen eingeteilt werden, sagt Marcus Matthias Keupp, Dozent für Militärökonomie an der Militärakademie der ETH Zürich. In der ersten Phase hätten die russischen Streitkräfte versucht, im Norden (Kiew), Osten (Charkiw, Sumy) und an der Südküste (Cherson) Gebiete und Städte einzunehmen – das Ganze, so der Experte, zeitgleich, ohne einheitliches Oberkommando oder eine übergeordnete Koordination. Bereits nach wenigen Tagen drangen russische Truppen in die Vororte der Hauptstadt Kiew ein – mit Cherson fiel am 3. März die erste ukrainische Großstadt.

"Blitzkrieg" gilt bereits Anfang März als gescheitert

Was Putin in seiner Rede am ersten Kriegstag über das "Kiewer Regime" gesagt hat, bedeutet für Martin Schulze Wessel, Professor für Geschichte Ost- und Südosteuropas an der LMU München: Ziel der ersten Kriegstage sei es gewesen, möglichst schnell Kiew einzunehmen, die Regierung zu stürzen und eine prorussische Marionettenregierung an ihrer Stelle einzusetzen. Allerdings sei das Voranschreiten nicht annähernd so schnell gewesen, wie Russland und auch viele westliche Beobachter des Konfliktes angenommen hatten. So gibt etwa die Bundeszentrale für politische Bildung an, dass der geplante "Blitzkrieg" Russlands bereits Anfang März gescheitert sei. Schon in den ersten Tagen des Krieges begeben sich Millionen Ukrainer auf die Flucht – die meisten Richtung Westen.