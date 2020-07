BR24-Umfrage: Was planen Sie dieses Jahr für Ihren Sommerurlaub?

Ostseestrand statt Côte d’Azur, Roseninsel statt Bahamas, Harz statt Südtirol: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder macht sich wegen der Corona-Krise schon seit Wochen für Urlaub in Deutschland stark - sogar finanziell fördern wollte er den "Urlaub daheim".

Reisewarnungen für viele Länder

Auch wenn aus der Bezuschussung bisher nichts wurde: Attraktiv scheint er schon, der für manche ungewohnte Urlaub im eigenen Land: In Deutschland gibt es viel Schönes zu entdecken - und schließlich könnte man dabei auch noch die heimische Tourismuswirtschaft unterstützen, die von der Corona-Krise schwer getroffen wurde und dringend Gäste braucht.

Vor allem aber warnt die Bundesregierung ausdrücklich vor touristischen Reisen in die meisten Nicht-EU-Länder. Die Risiken vor Ort sind oft unklar - und nach der Rückkehr nach Deutschland könnte obendrein eine Quarantäne drohen.

Nach Antalya - oder lieber nicht?

Betroffen ist davon auch eines der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen - die Türkei. Und auch hier stellt sich die Frage: Soll man sich an den Warnungen orientieren - oder doch eher den Beteuerungen der Regierung in Ankara, deren Emissäre jüngst ihrerseits nach Berlin flogen, um zu signalisieren, dass ein Badeurlaub in Antalya oder der Stadtbummel durch Istanbul eine sichere Sache seien?

