vor 25 Minuten

BR24-Umfrage: Jeder dritte Bayer plant keinen Sommerurlaub

Viele Bayern wollen dieses Jahr im Sommer zu Hause bleiben. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für BR24 gaben 38,8 Prozent dies an. 13,1 Prozent der Befragten wollen in Bayern verreisen.