Treffen von Trump und Selenskyj in New York

24.04.2025, 15:21 Uhr Livebeitrag

> Jetzt live: Trumps Friedensplan auf Kosten der Ukraine?

Der Luftangriff Russlands auf Kiew zeige der Welt, "was hier passiert", so der ukrainische Präsident Selenskyj. Dabei drängt ihn Trump, seinen Friedensplan anzunehmen. Was bringt der Deal letztlich der Ukraine?