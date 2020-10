BR24 live: Tagesgespräch - Gute Laune trotz Corona?

Nachdem die Corona-Infektionszahlen in Bayern und auch deutschlandweit in den letzten Wochen immer mehr angestiegen, folgt in Oberbayern nun der nächste Schritt: Im Kampf gegen das Coronavirus wird im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land ab 14 Uhr praktisch ein "Lockdown" verhängt. Es ist eine von vielen Hiobsbotschaften im Zusammenhang mit der Pandemie, die unsere Lebensgewohnheiten seit März dieses Jahres verändert hat.

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD-Alpha fragt deshalb: Wie geht es Ihnen mit den momentanen Beschränkungen durch die Corona-Maßnahmen? Wie schaffen Sie es, die gute Laune nicht zu verlieren? Welche Strategien haben Sie, um sich abzulenken und auf positive Gedanken zu bringen?

Zu Gast bei Moderator Stefan Parrisius sind Klinikclown Peter Spiel und Rainer Schießler, katholischer Pfarrer von St. Maximilian in München. Außerdem ist Léa Linster, Sterneköchin aus Luxemburg zugeschaltet.